«А зачем допустили до кубка изначально? Чтоб людей обнадежить?»

Источник: Спорт-Экспресс

КАРРЕРА ВЫСКАЗАЛСЯ О ПИЛИПЧУКЕ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что его ассистент Роман Пилипчук отстранен от работы.

— На тренировке сегодня не было тренера Романа Пилипчука. Как вы отнеслись, что в своем заявлении он не поблагодарил только вас?

— Об этом спросите у него. Я не знаю причин его ухода. Сам прочитал об этом в газете. Могу лишь предположить, что он устал работать в «Спартаке», устал работать со мной. Или решил работать самостоятельно. Я желаю ему удачи.

— Вас удивило такое его заявление?

— Я считаю, что такой шаг — это некрасиво по отношению к «Спартаку».

GeoMaS: От хорошей жизни не уходят.

Баламошка: Скандалы какие-то. Ленька, разберися там! Хватит брать в управленцы некомпетентную родню!

NapoliFC: Спартак Чемпион! С Каррерой нужно продлевать контракт на лет 5 с опцией ухода в Ювентус.

За Арсеналий с децтва!)): Массимо прав, надо сказать Роману спасибо за работу в Спартаке и пожелать удачи.

БОЛЕЛЬЩИКА «СПАРТАКА» ПОБИЛ ТАРАСОВ?

Болельщик «Спартака» Андрей Измайлов, написавший заявление в полицию в связи с инцидентом в кафе в центре Москвы, снял побои в травмпункте.

Измайлов утверждает, что вечером 1 мая его ударил футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов из-за фото в сториз Инстаграм, на котором игрок курит кальян. По словам болельщика, после Тарасова его также ударил человек, который в компании футболиста смотрел в кафе полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». В справке из травмпункта значится, что у Измайлова диагностированы ушиб и осаднение мягких тканей области лба.

Гарик «внук Наташи» Попов: Страсти какие… Не решил еще за кого буду топить.

Ulan3: Зря все смеетесь! Меня намедни в деревне Новопипуново, Мценского уезда, Марадона отпи… л!

Lars Berger: Идиотизм… Чего он вообще к футболистам полез со своим телефоном?! Люди отдыхали. Это — их дело. И без разницы, проиграли они или выиграли накануне. Еще «Спартак» примешал сюда.

Player124: Съемка без разрешения снимаемого тоже запрещена, между прочим.

КТО СЫГРАЕТ В ЕВРОКУБКАХ ВМЕСТО «ТОСНО» И «АВАНГАРДА»

«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше?

Велика вероятность, что обладатель Кубка России-2017/18 (им станет «Авангард» или «Тосно») останется без соответствующей лицензии и не получит права выступать в групповом турнире Лиги Европы-2018/19. Что произойдет в этом случае?

УЕФА отнимет у России одно место в еврокубках? Нет. В соответствии с регламентом Лиги Европы клуб, не допущенный к участию в соревновании, заменит другой — тот, которому выдадут необходимую лицензию.

Serenky25: Арсеналу нужно срочно обыгрывать и ЦСКА и Локомотив.

Wgadan: Это они мотивацию для Арсенала пытаются придумать?

Serzheo: А зачем допустили до Кубка изначально? Что б людей обнадежить? Что за издевательство? Старые песни про контроль финансовых потоков… У нас Амкар шлак завозит в виде «легионеров», а у самих поле не готово и домашние игры в Москве проводят. Тоже самое и здесь. Заставьте людей обеспечить инфроструктуру, потом допускайте до игр.

Subulcus: У Тосно есть стадион на Петровском… для матчей ЛЕ… Авангард тоже может с тем же Краснодаром договориться… не есть проблема… Москвичи в край оборзели и хотят место для кого-то из своих.

ТРЕНЕР «ЗАЛЬЦБУРГА» О РОССИЙСКИХ СУДЬЯХ

Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе заявил, что не держит зла на российскую бригаду арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Судьи допустили ошибку в концовке матча «Зальцбург» — «Марсель» в ответном полуфинале Лиги Европы (2:1), назначив угловой, с которого французы забили гол. На самом деле мяч покинул пределы поля от игрока «Марселя».

— Мне сказали, что российские судьи очень расстроены, они знают, что допустили ошибку, — цитирует Ouest-france. fr Розе. — Более того, арбитры признали эту ошибку. Если кто-то может сказать, что он виноват, то я готов его простить.

Самарец: Теперь против бригады Карасева в Европе ведут персональные санкции.

nailsh78: Виноват тренер во всем и всегда только сам.. хочет прощает сам себя..хочет делает выводы.