«Это напоминает ФИФА прошлого». Европейские лиги «наезжают» на Инфантино
Похоже, в мировом футболе назрел серьёзный конфликт.
Похоже, в мировом футболе назрел серьёзный конфликт.
Пока президент ФИФА Джанни Инфантино гостит в Сочи и получает паспорт болельщика чемпионата мира в России, его атакует ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL). Судя по всему, международный футбол ждёт крупный конфликт.
Что происходит?
Представители EPFL выступили против предложения Инфантино о проведении всемирной Лиги наций среди сборных и расширения числа участников клубного чемпионата мира. Официальный сайт организации опубликовал соответствующее заявление. В нём отмечается, что европейские лиги не готовы вносить
Что говорит руководитель EPFL?
«Одним из важнейших пунктов повестки дня было предложение президента ФИФА о введение клубного чемпионата мира и Лиги наций, — рассказал Олссон на
Мировой футбол будет вынужден принимать решение по вопросу, о котором мы ничего не знаем. Мы не понимаем условия соглашения, знаем лишь обещанную сумму.
Мне кажется, что в настоящее время ФИФА пытается играть различными футбольными органами, стараясь не дать им прийти к общему соглашению. Мы не обладаем достаточной информацией, чтобы принять активное участие в обсуждении или выразить своё мнение по этому проекту. Я считаю, не может быть так, что клубы и организации заставляют принять решение за столь короткий период без консультации. Мы обратимся к другим организациям с просьбой и призывом объединить силы с европейскими лигами — это УЕФА, европейская клубная организация, FIFpro и форум мировых лиг.
Что предложил Инфантино?
Инфантино пришла в голову мысль проводить Лигу наций на всемирном уровне. По планам организации, в соревновании примут участие более 200 стран, которые разделят на семь дивизионов. Раз в два года будет проводится финальная часть турнира из восьми команд, в числе которых окажутся три сборные от Европы и две от Южной Америки.
Письмо Инфантино УЕФА попало в прессу. По информации AP News, Джанни пообещал, что европейские футбольные федерации смогут заработать до 75 млн долларов за два года, если будет принято предложение о глобализации Лиги наций. При этом топ-5 сильнейших европейских стран гарантированно получат от 37,5 млн долларов до 50 млн за участие в шести матчах Лиги наций, которые уложатся в два года. Ещё до 25 млн долларов реально заработать в качестве призовых. В то же время будет упразднён Кубок конфедераций.
С кем сборная России сыграет в Лиге наций УЕФА
Напомним, что в январе состоялась жеребьёвка Лиги наций УЕФА. Этот турнир стартует в сентябре 2018-го и, по сути, заменит товарищеские матчи сборных в Европе. Наша национальная команда попала во второй по силе дивизион (Лигу В), где сыграет со Швецией и Турцией. Вот состав всех групп в Лиге B.
Группа 1: Словакия, Украина, Чехия.
Группа 2: Россия, Швеция, Турция.
Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия.
Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания.
В случае победы в группе наша команда выйдет в
Анатолий Романов