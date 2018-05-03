«Это напоминает ФИФА прошлого». Европейские лиги «наезжают» на Инфантино

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Пока президент ФИФА Джанни Инфантино гостит в Сочи и получает паспорт болельщика чемпионата мира в России, его атакует ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL). Судя по всему, международный футбол ждёт крупный конфликт.

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Что происходит?

Представители EPFL выступили против предложения Инфантино о проведении всемирной Лиги наций среди сборных и расширения числа участников клубного чемпионата мира. Официальный сайт организации опубликовал соответствующее заявление. В нём отмечается, что европейские лиги не готовы вносить какие-либо изменения в свои календари, которые уже и так чрезмерно перегружены. Президент EPFL Ларс-Кристер Олссон, руководящий также шведской Аллсвенскан, принял сегодня участие на заседании совета директоров ассоциации в Санкт-Петербурге. На нём руководители ведущих профессиональных лиг Европы обсудили вопросы взаимодействия с УЕФА, объединения клубов для совместной работы, а заодно и влияния крупнейших мировых соревнований на календари внутренних турниров. Олссон жёстко раскритиковал инициативы Инфантино, заявив, в частности, что они только увеличат разницу между богатыми и остальными.

Что говорит руководитель EPFL?

«Одним из важнейших пунктов повестки дня было предложение президента ФИФА о введение клубного чемпионата мира и Лиги наций, — рассказал Олссон на пресс-конференции. — Новые соревнования негативно повлияют на сегодняшний футбол. Нам совершенно не нравится этот процесс, и, честно говоря, всё это очень сильно напоминает мне ФИФА прошлого. Я думал, что мы уже пережили тот период. Не было проведено никаких надлежащих консультаций, задействованные организации никоим образом не были вовлечены в обсуждение. Нам просто положили на стол предложение, которое выглядит, как черный ящик: мы не знаем, что в нём.

Мировой футбол будет вынужден принимать решение по вопросу, о котором мы ничего не знаем. Мы не понимаем условия соглашения, знаем лишь обещанную сумму.

Мне кажется, что в настоящее время ФИФА пытается играть различными футбольными органами, стараясь не дать им прийти к общему соглашению. Мы не обладаем достаточной информацией, чтобы принять активное участие в обсуждении или выразить своё мнение по этому проекту. Я считаю, не может быть так, что клубы и организации заставляют принять решение за столь короткий период без консультации. Мы обратимся к другим организациям с просьбой и призывом объединить силы с европейскими лигами — это УЕФА, европейская клубная организация, FIFpro и форум мировых лиг.

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Что предложил Инфантино?

Инфантино пришла в голову мысль проводить Лигу наций на всемирном уровне. По планам организации, в соревновании примут участие более 200 стран, которые разделят на семь дивизионов. Раз в два года будет проводится финальная часть турнира из восьми команд, в числе которых окажутся три сборные от Европы и две от Южной Америки.

Письмо Инфантино УЕФА попало в прессу. По информации AP News, Джанни пообещал, что европейские футбольные федерации смогут заработать до 75 млн долларов за два года, если будет принято предложение о глобализации Лиги наций. При этом топ-5 сильнейших европейских стран гарантированно получат от 37,5 млн долларов до 50 млн за участие в шести матчах Лиги наций, которые уложатся в два года. Ещё до 25 млн долларов реально заработать в качестве призовых. В то же время будет упразднён Кубок конфедераций.

С кем сборная России сыграет в Лиге наций УЕФА

Напомним, что в январе состоялась жеребьёвка Лиги наций УЕФА. Этот турнир стартует в сентябре 2018-го и, по сути, заменит товарищеские матчи сборных в Европе. Наша национальная команда попала во второй по силе дивизион (Лигу В), где сыграет со Швецией и Турцией. Вот состав всех групп в Лиге B.

Группа 1: Словакия, Украина, Чехия.

Группа 2: Россия, Швеция, Турция.

Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия.

Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания.

По итогам матчей на групповом этапе сборная России может как попасть в Лигу А на следующий турнир (если займёт первое место), так и вылететь в лигу С (если займёт третье место).

В случае победы в группе наша команда выйдет в плей-офф, где встретится с победителями групп 1, 3 и 4. Победитель плей-офф заработает путёвку на Евро-2020. Если же сборная России гарантирует себе участие в Евро-2020 удачным выступлением в отборочном турнире, то будет бороться только за переход в Лигу А.