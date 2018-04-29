Иранские женщины снова переоделись мужчинами, чтобы попасть на футбол

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.04
ПСЖ2
Генгам2
Футбол. Зарубежный
29.04
Депортиво2
Барселона4
Футбол. Зарубежный
29.04
Торино0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
29.04
Валенсия0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
29.04
Ворскла0
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
29.04
Ростов2
Тосно0
Футбол. Зарубежный
29.04
Вердер1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
29.04
Фиорентина3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
29.04
Манчестер Юнайтед2
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
29.04
Анже1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
29.04
Алавес0
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
29.04
Зенит0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
29.04
Майнц3
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
29.04
Вест Хэм Юнайтед1
Манчестер Сити4
Футбол. Зарубежный
29.04
Ренн2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
29.04
Аталанта3
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
29.04
Сампдория4
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
29.04
Болонья1
Милан2
Футбол. Зарубежный
29.04
Верона1
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
29.04
Беневенто3
Удинезе3
Футбол. Премьер-лига
29.04
Амкар0
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
29.04
Заря Лг1
Верес0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
29.04
Кротоне4
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
29.04
Хетафе1
Жирона1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии
София Ротару устроила семейную фотосессию
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
11«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
29 апреля, источник: Р-Спорт

Иранские женщины снова переоделись мужчинами, чтобы попасть на футбол

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Иранские женщины-болельщицы, наклеив бороды и надев мужскую одежду, смогли проникнуть на стадион «Азади» в Тегеране, где проходил матч заключительного тура чемпионата страны между клубами «Персеполис» и «Сепидруд Рашт».

В Иране женщинам запрещено посещать спортивные мероприятия после Исламской революции и создания Исламской Республики в 1979 году.

Однако отважным дамам так хотелось посмотреть на церемонию награждения «Персеполиса» в честь победы в чемпионате Ирана, что они прибегли к переодеванию. Клуб из Тегерана в одиннадцатый раз в своей истории выиграл национальное первенство, набрав 64 очка в 30-ти турах.

Микроблог портала BabaGol в Twitter назвал болельщиц настоящими героинями, выложив их фотографии с матча.

Женщины в Иране регулярно пытаются обойти запрет и попасть на футбол, за что их часто арестовывает полиция. В марте были задержаны 35 болельщиц, которые хотели проникнуть на игру между клубами «Эстегляль» и «Персеполис». Примечательно, что во время этой встречи на стадионе присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино. После матча полиция отпустила всех задержанных женщин.

Мужская сборная Ирана квалифицировалась на чемпионат мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Команда сыграет на групповом этапе со сборными Португалии, Испании и Марокко.

 Наш папа алкоголик: почему ситуация с российским тренером похожа на созависимость
Наприседала: боец UFC Александра Албу и ее потрясающие формы
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии
«Ростов» победил во втором тестовом матче на стадионе ЧМ-2018
Нападающий сборной России довел безголевую серию до 18 матчей
Определился победитель юниорского ЧМ по хоккею в России
Манчини назвал матч с ЦСКА одним из лучших для «Зенита» в сезоне
Карпин не считает личным противостоянием матч со «Спартаком»
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь