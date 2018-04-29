Иранские женщины снова переоделись мужчинами, чтобы попасть на футбол

В Иране женщинам запрещено посещать спортивные мероприятия после Исламской революции и создания Исламской Республики в 1979 году.

Однако отважным дамам так хотелось посмотреть на церемонию награждения «Персеполиса» в честь победы в чемпионате Ирана, что они прибегли к переодеванию. Клуб из Тегерана в одиннадцатый раз в своей истории выиграл национальное первенство, набрав 64 очка в 30-ти турах.

Микроблог портала BabaGol в Twitter назвал болельщиц настоящими героинями, выложив их фотографии с матча.

Женщины в Иране регулярно пытаются обойти запрет и попасть на футбол, за что их часто арестовывает полиция. В марте были задержаны 35 болельщиц, которые хотели проникнуть на игру между клубами «Эстегляль» и «Персеполис». Примечательно, что во время этой встречи на стадионе присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино. После матча полиция отпустила всех задержанных женщин.