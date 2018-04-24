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19:03 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Кержаков оценил фильм «Тренер» как средний

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков посмотрел новый фильм Данилы Козловского «Тренер».

Источник: РИА "Новости"

— Спорные впечатления. Есть моменты, которые не то чтобы не понравились, но вряд ли бы они могли произойти в реальной жизни. Например, когда тренер приходит на занятия пьяный. Наверное, в теории такое возможно, но… Не в таком виде все-таки. Были и неплохие эпизоды. Понравилось, как сыграла героиня президента клуба. Это был самый интересный персонаж. В целом, зная, чему будет посвящен фильм, я был готов.

— Если по традиционной 10-балльной шкале, какую поставили бы оценку?

— Не знаю, наверное, что-то посередине, — сказал Кержаков Life.ru.

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