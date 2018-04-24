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Кержаков оценил фильм «Тренер» как средний
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков посмотрел новый фильм Данилы Козловского «Тренер».
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков посмотрел новый фильм Данилы Козловского «Тренер».
— Спорные впечатления. Есть моменты, которые не то чтобы не понравились, но вряд ли бы они могли произойти в реальной жизни. Например, когда тренер приходит на занятия пьяный. Наверное, в теории такое возможно, но… Не в таком виде
— Если по традиционной 10-балльной шкале, какую поставили бы оценку?
— Не знаю, наверное,