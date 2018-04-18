Павлюченко может завершить карьеру летом

«Пока отдыхаю, пока без команды. Предложения есть, но это не те варианты, которые я рассматриваю. Бутсы пока не повесил, полон сил играть. Дождемся окончания сезона, будем смотреть. Время покажет. Я особо не переживаю по этому поводу, мне не 25 лет. Если будет хорошее предложение, значит, буду играть. Если не будет, то придется заканчивать. Если позовут в “Спартак-2”? Да без вопросов», — заявил Павлюченко.