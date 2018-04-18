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19:23 (мск), источник: Р-Спорт

Павлюченко может завершить карьеру летом

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист Роман Павлюченко заявил РИА Новости, что летом может завершить карьеру, если у него не будет достойных предложений.

Источник: РИА "Новости"

«Пока отдыхаю, пока без команды. Предложения есть, но это не те варианты, которые я рассматриваю. Бутсы пока не повесил, полон сил играть. Дождемся окончания сезона, будем смотреть. Время покажет. Я особо не переживаю по этому поводу, мне не 25 лет. Если будет хорошее предложение, значит, буду играть. Если не будет, то придется заканчивать. Если позовут в “Спартак-2”? Да без вопросов», — заявил Павлюченко.

Последним клубом 36-летнего форварда был московский «Арарат» из первенства ПФЛ зоны «Центр», за который Павлюченко выступал летом-осенью 2017 года. В ноябре контракт был расторгнут.

Арарат М
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