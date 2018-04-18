РФС сменил главу департамента судейства за месяц до окончания чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Решение о смене главы департамента было принято за четыре тура до конца чемпионата России на заседании бюро исполкома, в который входят исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев и вице-президенты организации Никита Симонян, Сергей Прядкин и Сергей Анохин. Матчи последнего тура чемпионата страны состоятся 13 мая.

Также по итогам заседания бюро исполкома Валентин Иванов (в прошлом руководитель департамента судейства) заменил Андрея Бутенко на посту главы судейского комитета РФС, а вместо Юрия Баскакова председателем контрольно-квалификационной комиссии был назначен Николай Левников (ранее покинул пост главы департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана). Бутенко и Баскаков не покинули свои структуры, оставшись в качестве членов.

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Почему произошли изменения

Катализатором перестановок в судейском корпусе РФС стали сразу два громких скандала вокруг российского футбольного арбитража.

Первый инцидент произошел во время матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» (3:0, 14 апреля). На 34-й минуте встречи нападающий кубанцев и сборной России Федор Смолов упал в штрафной площади «Арсенала» в борьбе с защитником тульской команды Анри Хагушем, главный арбитр матча Артем Чистяков принял решение наказать нападающего желтой карточкой за симуляцию, хотя, как показали многочисленные повторы, нарушение в этом эпизоде имело место. Карточка для игрока стала четвертой в турнире, из-за нее он будет вынужден пропустить встречу чемпионата с прямым конкурентом — ЦСКА.

После матча разгневанный Смолов в разговоре с журналистами сказал, что желтая карточка не могла быть случайной, намекая на умысел, также он добавил, что если наказание не отменят, то ему будет «все понятно с нашим чемпионатом и с нашим судейским корпусом».

Позднее руководство «Краснодара» подало апелляцию в РФС.

Контрольно-дисциплинарный комитет, получив заключение контрольно-квалификационной комиссии, согласился, что арбитр ошибся в ситуации, но отказался удовлетворить апелляцию.

Регламент не предусматривает возможности отмены желтой карточки постфактум, поэтому «Краснодар» просил перенести желтую карточку Смолова на Хагуша, но это было сделать невозможно, поскольку нарушения футболистов носили разный характер. Также было принято решение, что Чистяков не будет судить в профессиональных соревнованиях до конца сезона.

Еще одним фактором, повлиявшим на увольнение 67-летнего Будогосского, стало скандальное интервью члена судейского комитета РФС Натальи Авдонченко, которое она дала порталу «Чемпионат» по итогам эпизода с желтой карточкой Смолова. Авдонченко раскритиковала Будогосского и методы его работы. «[Будогосский] протаскивает везде своих учеников — во вторую лигу, в первую, пишет какие-то ненормальные программы. <…> Судейский комитет подобран таким образом, что как минимум 3−4 человека там вообще ничем не занимаются, они просто приглашены, чтобы поднимать руки», — в частности, заявила она.

На смелые высказывания Авдонченко обратили внимание члены бюро исполкома РФС, по итогам заседания которого было принято решение передать в комитет по этике дело в отношении Авдонченко в связи с несоблюдением корпоративной этики.

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Изменения говорят о признании проблем

После объявления о смене руководства в судейском корпусе РФС вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович подчеркнул, что эти изменения были необходимы. «Раз такое решение принято, значит, проблема признана. То, что произошло в последнем матче “Краснодара”, показало, что нужны какие-то изменения — и в регламентах, и уровне подготовки судей», — прокомментировал Дворкович.

Иного мнения придерживается член совета директоров футбольного клуба «Спартак» Андрей Федун. По его мнению, отставка Будогосского не повысит уровень судейства в российском футболе. «Судейство у нас, честно сказать, стало получше, явных убийственных матчей стало намного меньше. Ведется длительная работа по подбору арбитров, но никогда судьями не будет никто доволен: футбол — своеобразный вид спорта, где крутятся большие деньги, поэтому с судьями всегда будут возникать проблемы», — высказал мнение Федун.

Действующий арбитр, бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев считает, что после увольнения Будогосского судейскому корпусу в первую очередь нужно достойно и профессионально завершить сезон.

По его словам, опыт нового главы департамента Егорова поможет всем судьям. «Конечно, между руководителем и его заместителем есть разница, но Александр постоянно занимался этим делом, поэтому ему хватит навыков, которые накопились, чтобы справиться с концовкой чемпионата России. Мы же, как судьи, постараемся не подвести его и в первую очередь себя, потому что впереди тяжелые игры», — отметил арбитр.