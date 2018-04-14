Тарасов посвятил гол в ворота «Динамо» беременной жене

ХИМКИ (Московская область), 14 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что посвящает свой гол в ворота столичного «Динамо» в матче чемпионата России по футболу беременной жене и отцу.

В субботу «Локомотив» в Химках разгромил «Динамо» со счетом 4:0 в матче 26-го тура премьер-лиги. Тарасов стал автором третьего мяча в этой встрече.

«Этот гол посвящаю нескольким людям: жене и будущему ребенку. Второе — так получилось, что сегодня день рождения моего отца, которого уже давно нет. Вот этот гол я посвящаю им, — сказал Тарасов журналистам. — Мы выиграли и заработали три очка, это важное, а остальное неважно. Нам надо набирать и не останавливаться.

Три из четырех голов железнодорожников в субботнем матче были забиты со стандартных положений. «Голы со штрафных? Хорошее исполнение. Действительно, два брата (Миранчуки), Джеф (Джефферсон Фарфан) и Ману (Фернандеш) остаются отрабатывать этот элемент», — рассказал Тарасов.

В середине первого тайма Алексей Миранчук при счете 1:0 не реализовал пенальти. Тарасов поделился мыслями, которые появились у него в тот момент: «У меня лично промелькнула мысль: главное — не пропустить в первом тайме, а потом будет все нормально».