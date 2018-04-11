Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и пошли против Лондона
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя (фото)
Путин выразил соболезнования Меркель
Бен Аффлек решил переехать поближе к Дженнифер Гарнер
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел0
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тюмень1
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Зенит-21
Луч-Энергия1
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор-Волгоград
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург3
Волгарь0
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь3
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Томь1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей1
Олимпиец0
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Ювентус
Все события
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Объявлен состав сборной России на матч Кубка Федерации с Латвией
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» начнется раньше
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
9Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Райкконен сбил механика
11«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
17:49 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Игроки «Крыльев Советов» станут разносчиками пиццы

Самарские «Крылья Советов» проиграли пари сети пиццерий «Папа Джонс».

Источник: РИА "Новости"

По условиям спора автору победного гола в ворота «Спартака» в матче Кубка России полагался годовой запас пиццы от заведения.

Поскольку «Крылья» проиграли 1:3, то два игрока — полузащитник Евгений Башкиров и Данил Кленкин — поработают 12 апреля курьерами на доставке пиццы.

Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута
Знарок: что теперь ждет тренера
Объявлен состав сборной России на матч Кубка Федерации с Латвией
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» начнется раньше
СМИ: Капитан «Зенита» по окончании сезона вернется в «Дженоа»
В Уругвае вышла необычная ТВ-реклама про ЧМ-2018 (видео)
А. Емельяненко: Я разбиваю руки о соперников
Новости
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Санкт-Петербург пополнится пятью памятниками архитектуры
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь