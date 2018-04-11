Игроки «Крыльев Советов» станут разносчиками пиццы

По условиям спора автору победного гола в ворота «Спартака» в матче Кубка России полагался годовой запас пиццы от заведения.



Поскольку «Крылья» проиграли 1:3, то два игрока — полузащитник Евгений Башкиров и Данил Кленкин — поработают 12 апреля курьерами на доставке пиццы.