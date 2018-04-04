Российский футбольный клуб запускает сериал о себе

Сериал расскажет, как происходит тренировочный процесс в футбольном клубе, как осуществляется селекция и работа с болельщиками.



«Велес» был основан в 2016 году на базе футбольной школы «Савеловская» в Москве. В этом сезоне клуб после 17 туров занимает 4-е место в зоне «Запад», отставая от лидера — «Чертаново» — на 12 очков.