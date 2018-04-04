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14:17 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Российский футбольный клуб запускает сериал о себе

Клуб второй лиги «Велес» запускает сериал о жизни команды в режиме реального времени. Первая серия нового шоу выйдет 9 апреля.

«Эти парни должны совершить невозможное — должны стать чемпионами второй лиги в зоне «Запад», — сообщает тизер сериала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сериал расскажет, как происходит тренировочный процесс в футбольном клубе, как осуществляется селекция и работа с болельщиками.

«Велес» был основан в 2016 году на базе футбольной школы «Савеловская» в Москве. В этом сезоне клуб после 17 туров занимает 4-е место в зоне «Запад», отставая от лидера — «Чертаново» — на 12 очков.

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