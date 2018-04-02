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19:43 (мск), источник: m24.ru

Кричалки болельщиков разных лет зазвучат на выставке об истории футбола на ВДНХ

Выставка откроется 1 июня в павильоне № 67 «Карелия».

Кричалки болельщиков разных лет прозвучат на выставке об истории российского и советского футбола на ВДНХ.

Как сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе АО «ВДНХ», выставка откроется 1 июня, в преддверии чемпионата мира по футболу. Она будет посвящена истории отечественного футбола с момента образования первой сборной команды Российской империи в 1911 году по сегодняшний день.

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Экспозиция разместится в четырех залах павильона № 67 «Карелия». Она будет включать три раздела: «История императорского и советского футбола», «Зал славы» и «Современная история российского футбола и околофутбола». Посетители выставки познакомятся с редкими кадрами из фотоархивов, а Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства представит на ВДНХ обширную коллекцию фарфора и лаковой миниатюры на тему футбола. В экспозиции также можно будет увидеть уникальные награды, коллекции значков и марок из частных собраний и фондов клубных музеев.

Кроме того, в отдельной зоне все желающие смогут сыграть в футбол на раритетных советских игровых автоматах. А в кинозале при входе в павильон покажут документальные и художественные картины о лучших футболистах, тренерах и матчах разных лет.

«Посетители смогут увидеть панорамные фотоколлажи от известного дизайнера и графика Игоря Гурона, серию фотографий о женском футболе от Марго Овчаренко, а также исследовательский фотопроект “Сборная команда” от документального фотографа Сергея Новикова», — сообщили в пресс-службе ВДНХ. Также на выставке представят специальные аудиоинсталляции с записями кричалок футбольных болельщиков разных лет, гулом стадиона и интервью с футболистами.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира состоятся в 11 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, а также в Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

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