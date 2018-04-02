Кричалки болельщиков разных лет зазвучат на выставке об истории футбола на ВДНХ
Выставка откроется 1 июня в павильоне № 67 «Карелия».
Выставка откроется 1 июня в павильоне № 67 «Карелия».
Кричалки болельщиков разных лет прозвучат на выставке об истории российского и советского футбола на ВДНХ.
Как сообщили Агентству «Москва» в
Экспозиция разместится в четырех залах павильона № 67 «Карелия». Она будет включать три раздела: «История императорского и советского футбола», «Зал славы» и «Современная история российского футбола и околофутбола». Посетители выставки познакомятся с редкими кадрами из фотоархивов, а Всероссийский музей
Кроме того, в отдельной зоне все желающие смогут сыграть в футбол на раритетных советских игровых автоматах. А в кинозале при входе в павильон покажут документальные и художественные картины о лучших футболистах, тренерах и матчах разных лет.
«Посетители смогут увидеть панорамные фотоколлажи от известного дизайнера и графика Игоря Гурона, серию фотографий о женском футболе от Марго Овчаренко, а также исследовательский фотопроект “Сборная команда” от документального фотографа Сергея Новикова», — сообщили в
Чемпионат мира по футболу будет проходить в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира состоятся в 11 городах, в том числе в Москве,