Кубинец Эрик Эрнандес установил мировой рекорд в чеканке мяча в положении сидя

Достижение было зафиксировано в холле гаванской гостиницы «Ривьера». С целью усложнить упражнение на щиколотках Эрнандес закрепил по утяжелителю весом 1,36 кг. Чеканил спортсмен официальным мячом чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Через несколько минут после начала чеканки у меня свело мышцы на левой ноге. Это не позволило мне чеканить в том ритме, в каком планировал», — рассказал 51-летний кубинец.

Предыдущий мировой рекорд обращения с мячом спортсмен установил в июле прошлого года: в положении сидя он не давал ему упасть в течение 43 минут 5 секунд, чеканя исключительно головой. Два достижения Эрнандеса внесены в Книгу рекордов Гиннесса: за одну минуту он отбил мяч головой 319 раз и чеканил мяч в течение 1 часа 28 минут исключительно коленями.