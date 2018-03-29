Футболистки «Минска» в четвертый раз стали обладательницами Суперкубка Беларуси

Обладателями перового трофея сезона стали футболистки «Минска», победившие своих извечных соперников из столичного клуба «Зорка-БДУ» с крупным счетом 3:0. В первом тайме забитых мячей не было, зато после перерыва чемпионки Беларуси трижды поразили ворота соперниц. Команда Юрия Малеева вернула себе Суперкубок, который год назад завоевали «звездные студентки». До этого женская дружина ФК «Минск» выигрывала Суперкубок три раза подряд — в 2014—2016 годах, футболистки «Зоркi-БДУ» были его владельцами в 2010, 2013 и 2017 годах. Теперь двум сильнейшим клубам страны предстоит соперничать в национальном чемпионате, который стартует в середине апреля.

Международный сезон спортсменки «Минска» открыли раньше — 25 марта они дебютировали в Балтийской лиге домашним матчем с латвийским клубом РФШ. Упорной борьбы в нем не получилось — минчане полностью переиграли соперниц из Риги, одержав викторию с результатом 6:0. Свой следующий поединок в этом турнире чемпионки Беларуси проведут 23 мая в литовском Шяуляе против местного клуба «Гинтра Университетас». В розыгрыше Балтийской лиги кроме минчанок принимают участие по две лучшие команды Латвии (РФШ, Рига и «Лиепая»), Литвы («Гинтра Университетас» и «Жальгирис», Каунас) и Эстонии («Флора», Таллин и «Пярну»). На первом этапе клубы сыграют между собой по круговой системе (матчи дома и на выезде), а в конце октября четыре лучшие дружины встретятся в матчах за главный приз.