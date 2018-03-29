Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы 200 лет греемся российским газом»: в Лондоне напомнили Мэй
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Оливковое масло назвали эликсиром
Текущие события
Футбол. Сборные
27.03
Нигерия0
Сербия2
Футбол. Сборные
27.03
Англия1
Италия1
Футбол. Сборные
27.03
Испания6
Аргентина1
Футбол. Сборные
28.03
США1
Парагвай0
Футбол. Сборные
28.03
Исландия1
Перу3
Футбол. Сборные
28.03
Мексика0
Хорватия1
Все события
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Миллионы и Корея: стартует чемпионат России по биатлону
«Лучше бы молились на Месси». Диего Коста дает совет аргентинцам
Лада Дэнс призналась в любви Андрею Малахову
Рассел Кроу сильно располнел
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
«Высылайте русских»: как Британия давила на Австрию
Дуров назвал причину сбоя в работе Telegram
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
13:50 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Минска» в четвертый раз стали обладательницами Суперкубка Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за мужчинами футбольный сезон в Беларуси открыли женские команды, разыгравшие Суперкубок страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Обладателями перового трофея сезона стали футболистки «Минска», победившие своих извечных соперников из столичного клуба «Зорка-БДУ» с крупным счетом 3:0. В первом тайме забитых мячей не было, зато после перерыва чемпионки Беларуси трижды поразили ворота соперниц. Команда Юрия Малеева вернула себе Суперкубок, который год назад завоевали «звездные студентки». До этого женская дружина ФК «Минск» выигрывала Суперкубок три раза подряд — в 2014—2016 годах, футболистки «Зоркi-БДУ» были его владельцами в 2010, 2013 и 2017 годах. Теперь двум сильнейшим клубам страны предстоит соперничать в национальном чемпионате, который стартует в середине апреля.

Международный сезон спортсменки «Минска» открыли раньше — 25 марта они дебютировали в Балтийской лиге домашним матчем с латвийским клубом РФШ. Упорной борьбы в нем не получилось — минчане полностью переиграли соперниц из Риги, одержав викторию с результатом 6:0. Свой следующий поединок в этом турнире чемпионки Беларуси проведут 23 мая в литовском Шяуляе против местного клуба «Гинтра Университетас». В розыгрыше Балтийской лиги кроме минчанок принимают участие по две лучшие команды Латвии (РФШ, Рига и «Лиепая»), Литвы («Гинтра Университетас» и «Жальгирис», Каунас) и Эстонии («Флора», Таллин и «Пярну»). На первом этапе клубы сыграют между собой по круговой системе (матчи дома и на выезде), а в конце октября четыре лучшие дружины встретятся в матчах за главный приз.

 Человек упал на пути метро станции Купаловская
Принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в Африке
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий
Гол и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
Миллионы и Корея: стартует чемпионат России по биатлону
«Лучше бы молились на Месси». Диего Коста дает совет аргентинцам
ЦСКА попросил, его поддержали. Кому мешает потолок зарплат
Игроки сборной России сдали 80 допинг-проб в марте
СМИ: Манчини будет проще убедить возглавить Италию, чем других
Новости
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети» Девочка поможет ведущим шоу Евгении Медведевой и Алексею Ягудину подбадривать юных участников проекта
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь