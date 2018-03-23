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14:41 (мск), источник: Советский спорт

СК возбудил дело о мошенничестве в связи со строительством стадиона «Санкт-Петербург»

Следственный комитет России возбудил дело о мошенничестве в связи со строительством крыши на стадионе в Петербурге, сообщает «Фонтантка».

По информации издания, несколько дней назад сотрудники Следственного комитета и полиции проводили проверку на стадионе, и их интересовала деятельность компании ООО «Атлант». Причину возбуждения дела издание не сообщает.

Отметим, компания «Атлант» была субподрядчиком «Инжтрансстрой-СПб» и «Метростроя» и выполняла кровельные работы на стадионе с 2015 года.

Напомним, арена на Крестовском острове строилась с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Первый официальный матч на объекте состоялся 22 апреля 2017-го, в нем «Зенит» одержал победу над «Уралом». Летом того же года стадион принял четыре игры Кубка конфедераций.

В 2018-м на арене состоятся семь матчей чемпионата мира. Также стадион примет игры Евро-2020.

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