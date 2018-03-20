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20 марта, источник: Чемпионат.com

Слуцкий поделился опытом и ответил на вопросы студентов МГУ

20 марта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета состоялась встреча студентов вуза с бывшим главным тренером сборной России и ЦСКА Леонидом Слуцким, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Источник: Reuters

«Очень приятно видеть такое большое количество молодых, приятных людей и оказаться в стенах Московского государственного университета. Вы являетесь теми людьми, которые двигают нашу страну вперёд, делают её лучше. Готов поделиться своим опытом, ответить на интересующие вас вопросы. С этой целью я здесь и нахожусь», — выступил с приветственной речью Леонид Слуцкий.

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В рамках встречи студенты МГУ задали Слуцкому вопросы на следующие темы: развитие детско-юношеского и женского футбола в России; оптимизация кадрового потенциала российской футбольной сборной; развитие футбола на малой родине Леонида Слуцкого в Волгограде; пути становления и развитие тренерской карьеры; роль дружественной атмосферы и сплоченности в победе футбольной команды и прочие.

В конце мероприятия Слуцкий раздал студентам, задавшим наиболее интересные вопросы, памятные подарки: футболки и мячи.

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