Слуцкий поделился опытом и ответил на вопросы студентов МГУ

«Очень приятно видеть такое большое количество молодых, приятных людей и оказаться в стенах Московского государственного университета. Вы являетесь теми людьми, которые двигают нашу страну вперёд, делают её лучше. Готов поделиться своим опытом, ответить на интересующие вас вопросы. С этой целью я здесь и нахожусь», — выступил с приветственной речью Леонид Слуцкий.