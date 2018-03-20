РУСАДА с октября проверило порядка 500 проб в российском футболе

«По антидопинговому вопросу выступили представители РУСАДА, врачи активно задавали вопросы и получали ответы. По статистике, с октября прошлого года по сегодняшнее число только РУСАДА в российском футболе взяло около 500 проб крови и мочи, они брались как в соревновательный, так и во внесоревновательный период. Были взяты пробы и у пяти человек, которые ранее были внесены в систему АДАМС, к ним приезжали домой. Все пробы чистые, никаких проблем нет», — рассказал Безуглов.