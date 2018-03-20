ФИФА почтила память Льва Яшина

Бывший тренер ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий назвал главные различия между российским и английским футболом в эфире программы «Вечерний Ургант».
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«В этот день, в 1990 году, Лев Яшин, оставшийся в памяти многих как величайший голкипер за всю историю футбола, скончался в возрасте 60 лет. Яшин принял участие в четырёх чемпионатах мира на протяжении своей 15-летней карьеры в сборной СССР», — говорится в сообщении ФИФА на официальной странице в «Инстаграме».