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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА почтила память Льва Яшина

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) почтила память легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

Источник: РИА "Новости"

«В этот день, в 1990 году, Лев Яшин, оставшийся в памяти многих как величайший голкипер за всю историю футбола, скончался в возрасте 60 лет. Яшин принял участие в четырёх чемпионатах мира на протяжении своей 15-летней карьеры в сборной СССР», — говорится в сообщении ФИФА на официальной странице в «Инстаграме».

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