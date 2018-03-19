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09:33 (мск), источник: Р-Спорт

Врач сборной Безуглов: В российском футболе проблемы допинга нет

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил РИА Новости, что в российском футболе нет проблемы допинга.

Безуглов возглавляет медицинский комитет РФС. По имеющимся в его распоряжении данным, все допинг-пробы российских футболистов — около 1500 за последние годы — анализируются только в зарубежных лабораториях, нет ни одной позитивной.

«Мы совместно с РУСАДА разработали специальные программы, есть онлайн-курс, который обязаны пройти все игроки и тренеры; проводятся совещания, выпускаются плакаты, методические пособия — и все это всерьез, а не для галочки. Такого нет нигде в мире. То есть я не знаю вида спорта, в котором не существовала бы проблема запрещенной фармакологии. В российском футболе этой проблемы нет. И я абсолютно уверен, что чемпионат мира в этом отношении пройдет для нас абсолютно спокойно», — сказал Безуглов.

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