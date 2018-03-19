Врач сборной Безуглов: В российском футболе проблемы допинга нет
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил РИА Новости, что в российском футболе нет проблемы допинга.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил РИА Новости, что в российском футболе нет проблемы допинга.
Безуглов возглавляет медицинский комитет РФС. По имеющимся в его распоряжении данным, все
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