Врач сборной Безуглов: В российском футболе проблемы допинга нет

Безуглов возглавляет медицинский комитет РФС. По имеющимся в его распоряжении данным, все допинг-пробы российских футболистов — около 1500 за последние годы — анализируются только в зарубежных лабораториях, нет ни одной позитивной.

«Мы совместно с РУСАДА разработали специальные программы, есть онлайн-курс, который обязаны пройти все игроки и тренеры; проводятся совещания, выпускаются плакаты, методические пособия — и все это всерьез, а не для галочки. Такого нет нигде в мире. То есть я не знаю вида спорта, в котором не существовала бы проблема запрещенной фармакологии. В российском футболе этой проблемы нет. И я абсолютно уверен, что чемпионат мира в этом отношении пройдет для нас абсолютно спокойно», — сказал Безуглов.