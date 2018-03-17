ФИФА заработала в 2017 году на $300 млн больше запланированного

Отмечается, что ФИФА провела более успешный год с финансовой точки зрения, чем планировалось. Доходы организации получилось увеличить за счет продаж прав на трансляции матчей, а также маркетинговых прав. Также в отчете сообщается, что расходы ФИФА удалось сократить благодаря строгим мерам по контролю за тратами. Все это позволило организации заработать за год на $300 млн больше, чем изначально было заложено в бюджете.

«Мы взяли на себя обязательство восстановить доверие к организации и увеличить инвестиции на развитие мирового футбола, сейчас это стало реальностью, — сказал Инфантино. — Текущее финансовое положение ФИФА смотрится солидно благодаря растущему интересу со стороны партнеров, это позволило нам успешно внедрить нашу программу развития футбола, увеличив поддержку всех ассоциаций ФИФА до беспрецедентного уровня».

Также в отчете ФИФА значится, что организация уже заключила контракты на получение $5,555 млрд из запланированных $5,656 млрд в период с 2015 по 2018 год. Однако ФИФА отмечает, что доходы от проведения чемпионата мира 2018 года еще предстоит учесть, что позволяет сделать прогноз о том, что ФИФА заработает за отчетный период на $100 млн больше, чем планировалось.