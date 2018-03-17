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01:10 (мск), источник: ТАСС

ФИФА заработала в 2017 году на $300 млн больше запланированного

ТАСС, 17 марта. Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) в 2017 году превысили запланированные на $300 млн. Об этом сообщается в финансовом отчете организации, который приводит пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что ФИФА провела более успешный год с финансовой точки зрения, чем планировалось. Доходы организации получилось увеличить за счет продаж прав на трансляции матчей, а также маркетинговых прав. Также в отчете сообщается, что расходы ФИФА удалось сократить благодаря строгим мерам по контролю за тратами. Все это позволило организации заработать за год на $300 млн больше, чем изначально было заложено в бюджете.

«Мы взяли на себя обязательство восстановить доверие к организации и увеличить инвестиции на развитие мирового футбола, сейчас это стало реальностью, — сказал Инфантино. — Текущее финансовое положение ФИФА смотрится солидно благодаря растущему интересу со стороны партнеров, это позволило нам успешно внедрить нашу программу развития футбола, увеличив поддержку всех ассоциаций ФИФА до беспрецедентного уровня».

Также в отчете ФИФА значится, что организация уже заключила контракты на получение $5,555 млрд из запланированных $5,656 млрд в период с 2015 по 2018 год. Однако ФИФА отмечает, что доходы от проведения чемпионата мира 2018 года еще предстоит учесть, что позволяет сделать прогноз о том, что ФИФА заработает за отчетный период на $100 млн больше, чем планировалось.

ФИФА получила 1554 заявки от футбольных ассоциаций по всему миру на участие в программе мирового развития футбола, которую организация запустила в 2016 году. В период с 2015 по 2018 год ФИФА в рамках программы планирует выделить футбольным ассоциациям $1,79 млрд, из которых уже выделено $393 млн. Денежные средства будут выделяться постепенно в соответствии с согласованными с каждой ассоциацией сроками. При этом ФИФА отмечает, что организация ведет жесткий учет по контролю за надлежащим использованием выделяемых средств.

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