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15:28 (мск), источник: Советский спорт

ПСЖ — лучший в Европе, а «Спартак» и «Зенит» — в России

Заинтригованы? Тогда читайте дальше.

Источник: Советский спорт

Главный неудачник стадии плей-офф Лиги чемпионов французский «ПСЖ», вылетевший вчера от мадридского «Реала», лидирует в Европе по числу забитых мячей. В 44 матчах нынешнего сезона (во всех турнирах) парижане забили 141 гол (3,25 в среднем за игру). Самыми результативными игроками в команде (пока еще) Унаи Эмери являются Эдинсон Кавани (33) и Неймар (29 мячей).

Такому показателю может позавидовать даже Хосеп Гвардиола со своим «Ман Сити» — лидер АПЛ оформил 118 голов в 45 встречах. Средняя результативность английского клуба заметно ниже, чем у Парижа — 2,62. Серхио Агуэро (30) и Рахим Стерлинг (20) внесли наибольший вклад в атакующую игру «горожан».

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Обидчик «ПСЖ» мадридский «Реал», несмотря на все проблемы, 108 раз огорчал оппонентов в 46 встречах сезона (2,45 в среднем за игру). На счету Криштиану Роналду 30 точных ударов.

Забавно, что идентичные показатели у соперников по 1/8 Лиги чемпионов — «Ливерпуля» и «Порту» — по 105 голов в 42 матчах (2,46 в среднем). У мерсисайдцев чаще всех отличаются Мохаммед Салах (32) и Роберто Фирмино (22), а у «драконов» — Венсан Абубакар (26) и Мусса Марега (21).

Усилиями Лионеля Месси «Барселона» оформила в последней игре с «Атлетико» свой 100-й гол в сезоне. Теперь средняя результативность каталонцев составляет 2,27. И нет ничего удивительного в том, что лучшие бомбардиры команды Месси (32) и Луис Суарес (23). Здесь было бы уместным использовать фразу Брюса Уиллиса из «Крепкого орешка», несколько ее видоизменив: «Они просто делают свою работу».

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Еще четыре клуба из топ-5 европейских чемпионатов близки к тому, чтобы войти в так называемый «Клуб 100». Это мюнхенская «Бавария» (93) c машиной по производству забитых мячей, Робертом Левандовским, на счету которого треть голов команды (29). Это «Лацио», «Тоттенхэм» и «Монако» (по 89 голов).

Самые забивные российские клубы в этом сезоне — «Спартак» и «Зенит» (по 57 голов во всех соревнованиях). При этом москвичи провели на два официальных матча меньше — 32 против 34 у клуба с берегов Невы. Третий по результативности — «Локомотив», нанесший 48 результативных ударов в 31 игре, а четвертый — ЦСКА, отпраздновавший 44 гола в 34 встречах.

Эльвин Керимов

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