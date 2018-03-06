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00:30 (мск), источник: Известия

«Мы должны оставаться в едином календаре с европейскими лигами»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев — о возобновлении футбольного чемпионата и шансах отечественных клубов в 1/8 Лиги Европы.

Источник: ИТАР-ТАСС

Российский футбол вышел из трехмесячного отпуска. Первый же тур второй части сезона, проходивший в сложных погодных условиях, принес несколько важных результатов, открыл нового претендента на золото, а также вскрыл ряд накопившихся проблем. Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Валерий Газзаев дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился впечатлениями от игры клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) после длительного перерыва, оценил шансы отечественных команд в 1/8 финала Лиги Европы, а также отметил важность предстоящих контрольных игр национальной сборной в преддверии ЧМ-2018.

— Как оцените возобновление чемпионата России?

— Начало очень важного и во многом решающего этапа чемпионата было омрачено погодными условиями. Очевидно, что РФС и РФПЛ не учли климатические условия. Подобные погодные условия можно было предугадать. Понимаю, столь ранний старт связан с грядущим чемпионатом мира, но игры проводились в неприемлемых условиях, и это привело к повышенному травматизму среди игроков. Думаю, сезон стоило возобновить в конце марта. Морозы серьезно повлияли и на качество самого футбола, и на посещаемость стадионов. Все-таки начало чемпионата всегда должно быть более праздничным, но сейчас этого не ощущалось. В итоге, несмотря на эмоциональную заряженность футболистов, мы увидели мало голов и много травм. К примеру, в матче «Краснодар» — «Ростов», который проходил при хороших условиях и на отличном газоне, было много забитых мячей и мы видели игру хорошего уровня.

— Если говорить о травмах: московский ЦСКА вновь потерял игрока обороны — Марио Фернандеса. Насколько сложно армейцам будет бороться за высокие места с учетом кадровых потерь?

— Безусловно, потеря Васина, Фернандеса и Щенникова очень весома. Но в любой команде всегда будут дисквалификации или повреждения, тем более у тех, кто борется за высокие места. К этому надо быть готовым, и не стоит драматизировать ситуацию. Уверен, Игнашевич и братья Березуцкие, которые уже на протяжении 15 лет показывают высокий уровень, сумеют помочь ЦСКА в борьбе за первое место. Есть те же Набабкин и Вернблум, которые способны сыграть на проблемных позициях.

— Сейчас говорят о возможном возвращении в сборную России Василия Березуцкого. Насколько это нужно ему самому и национальной команде?

— А у нас разве есть альтернатива? Братья Березуцкие и Игнашевич — настоящие профессионалы, которые показывают молодежи, как нужно честно служить своему клубу и национальной сборной. Они являются настоящим примером для молодых игроков. Да, им уже не 20 лет, но они обладают огромным опытом. Именно это и необходимо на чемпионате мира: сочетание опыта с молодостью. Такой баланс всегда дает результат.

— «Зенит» не смог обыграть «Амкар», завершив встречу со счетом 0:0. Этот результат выбивает петербуржцев из чемпионской гонки?

— Слышал саркастичное высказывание наставника «Зенита» Роберто Манчини, который назвал судью прошедшего матча «лучшим в России, Европе и мире». Я бы сказал так: он лучший в мире, но второй в Европе (смеется). Безусловно, квалификация судьи влияет на качество и зрелищность матчей. В последнее время наши арбитры не работают на крупных мировых турнирах, и это причина того, что качество их судейства оставляет желать лучшего. Судья может как блестяще провести матч, так и испортить его. Но это не снимает ответственности с «Зенита». Любая потеря очков практически отцепляет их от борьбы за чемпионство. Наверное, если только питерцы победят в девяти оставшихся турах, они смогут рассчитывать на золото. Но нас ждет очень интересная борьба не только за чемпионство, но и за еврокубковую зону.

— «Краснодар» за счет победы над «Ростовом» (3:1) вышел на второе место. Их можно назвать главными конкурентами «Локомотива» в борьбе за золото?

— Этот клуб в последнее время достаточно стабильно выступает в чемпионате России. Сегодня уровень их амбиций и уровень их игры говорит о том, что они реально будут претендовать на место в Лиге чемпионов. Выход на втрое место в турнирной таблице должен сплотить коллектив. Появляется нацеленность на результат, заряженность на победы. Футболисты начинают думать о Лиге чемпионов, это добавляет им ментальности победителей. В первой же игре за новый клуб хорошо проявил себя новичок «Краснодара» Олег Шатов. Он явно пришелся ко двору команде. В целом, думаю, «горожане» наравне с «Локомотивом», «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» будут бороться за место в Лиге чемпионов.

— Что можете сказать о дебюте Валерия Карпина на тренерском мостике «Ростова»?

— Пока рано делать выводы о работе Карпина в новом клубе. Игра его команды была неплохой, но оценить работу наставника можно будет только к концу сезона. Он принял «Ростов» в экстренной ситуации, подготовил команду, и по первому матчу можно сделать больше позитивных выводов, чем негативных. Даже несмотря на поражение.

— Ничья в матче со «Спартаком» приблизила «Локомотив» к чемпионству?

— Конечно, для «железнодорожников» это очень хороший результат. Очевидно, что «Локомотив» — главный фаворит в борьбе за чемпионство. Если говорить о самом матче, то показать свои лучшие качества в такую морозную погоду и снегопад — крайне сложно. Тем не менее футболисты обеих команд были максимально мотивированы и понимали всю важность этой встречи. Но в таких условиях было очень сложно что-то создавать — проще обороняться. И всё же команды старались. Обидно, что центральный матч второй части сезона не получился столь зрелищным из-за неважной погоды. Итоговый результат, безусловно, на руку «Локомотиву», еще на один шаг приблизившемуся к чемпионскому титулу.

— Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пошла на серьезные уступки сборной ради выступления на Олимпиаде. Что делает РФПЛ для национальной команды в преддверии ЧМ-2018?

— Думаю, достаточно. Тот же чемпионат страны возобновился так рано, чтобы после окончания сезона дать игрокам больше времени на восстановление и подготовку к мундиалю. Но с другой стороны, сейчас мы видим, что это решение приводит к травмам футболистов национальной команды. Возможно, стоило начать позднее, но при этом играть по два матча в неделю.

— Возобновились разговоры о возвращении к проведению чемпионата по системе «весна-осень». Стоит ли после ЧМ-2018 вернуться к этому формату?

— Когда люди шарахаются из стороны в сторону, это говорит о неуверенности и непрофессионализме. У нас постоянно: то нужен лимит, то не нужен, то система «весна-осень», то «осень-весна». Нужно провести глубочайший анализ и определиться, что же нам нужно. Лично я считаю, что нет никакой надобности в возвращении к старой системе. Мы должны оставаться в едином календаре с европейскими лигами. Тем более при старой системе во время чемпионатов мира и Европы наш турнир останавливался на месяц. Зачем это вообще нужно? И погодные условия тут ни при чем. Даже если мы начинаем чемпионат весной, мы всё равно заканчиваем его в декабре или конце ноября. В чем тогда принципиальная разница в климатических условиях? Тем более наши клубы, попавшие в еврокубки, всё равно будут играть по европейскому календарю. Разговоры о возвращении на систему «весна-осень» нужно прекратить раз и навсегда.

— На этой неделе российские клубы продолжат борьбу в Лиге Европы. ЦСКА сыграет с «Лионом», «Зенит» — с «РБ Лейпцигом», а «Локомотив» — с «Атлетико». У какой из наших команд наибольшие шансы преодолеть 1/8 финала?

— Откровенно говоря, «Локомотиву» будет очень тяжело играть с «Атлетико». В выходные мадридцы играли против «Барселоны». Они уступили, но было видно, насколько поставлена у них игра. Это поражение стало для них всего лишь вторым за весь сезон. У «Атлетико» очень сбалансированный состав, и «железнодорожникам» будет сложно пройти их. Что касается ЦСКА и «Зенита», им вполне по силам одолеть своих оппонентов. Хотя и «Лион», и «РБ Лейпциг» неплохо выглядят в своих внутренних чемпионатах и претендуют на места в Лиге чемпионов на будущий сезон. Так что будет непросто. Надеюсь, всем нашим клубам удастся пройти в четвертьфинал.

— В конце марта сборная России сыграет товарищеские матчи с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта). Насколько правильно были подобраны соперники на предпоследний сбор команды перед ЧМ-2018?

— Именно эти соперники, а также Испания и Аргентина, с которыми мы сыграли ранее, дадут сборной больше пользы, чем 10 товарищеских матчей, которые были до этого. Безусловно, по играм с Францией и Бразилией мы получим картину готовности сборной к чемпионату мира. Для национальной команды это станет генеральной репетицией перед мундиалем. В игре со сборными, которые претендуют на победу в Кубке мира, мы сможем понять, на что будем претендовать в этом турнире мы сами, и в каком состоянии находится наша команда.

— Ожидаете увидеть в сборной кого-то из игроков, в последнее время не попадавших в ее состав?

— Есть футболисты, которые могли бы вернуться в сборную, но выбирать состав — прерогатива главного тренера. Мы можем рассуждать о том, кого бы мы хотели там видеть, но определять игроков — сфера обязанностей наставника национальной команды, который отвечает за подготовку и итоговый результат.

 «Мы должны оставаться в едином календаре с европейскими лигами»
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