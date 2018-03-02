Алаев: РФС намерен провести самые серьезные реформы в истории организации

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу в Москве состоялся исполком РФС, по итогам которого было объявлено, что с 15 марта в силу вступает распоряжение о создании новой организационной структуры футбольного органа. «Стоит отметить, что текущей управленческой структуре уже несколько лет. Спорт — это огромная инновационная индустрия, РФС надо учитывать тренды, а также повышать эффективность своей работы. Именно поэтому мы какое-то время назад и задумались о целом ряде реформ», — сказал Алаев.

По его словам, организация намерена провести административную, кадровую, региональную, бюджетную, нормативно-правовую, маркетинговую и коммуникационную реформы.

Думаю, что это будут самые серьезные и глубокие реформы в истории РФС. Рассказать о них подробно я смогу чуть позже, потому что работа над изменениями пока до конца не завершена, но основные векторы понятны.

«Новая структура разработана так, чтобы мы смогли реализовать стоящие перед нам цели. Например, очевидно, что необходимо серьезно укреплять отношения с партнерами, создать эффективную систему поиска новых спонсоров для взаимовыгодного сотрудничества. Этим будет заниматься департамент коммуникаций и маркетинга. Сейчас наш рекламный потенциал реализован не до конца, мы чувствуем интерес крупных спонсоров к спорту», — рассказал Алаев.

По его мнению, организация должна уделить особое внимание привлечению новых партнеров для сборной России. «По всему миру федерации и клубы зарабатывают на этом очень серьезные деньги, которые идут на их развитие. Понимаем, что есть много новых эффективных каналов и для сборной России. Сейчас мы уже ведем переговоры с крупными потенциальными спонсорами, но необходимо поставить эту деятельность на поток», — считает Алаев.

И хочу отметить, что возможности для партнерства не ограничиваются основной сборной, у нас еще много команд, за которыми следят самые разные аудитории.

Ориентир — Исландия

Алаев считает, что РФС должен сосредоточиться на увеличении популярности российского футбола, в том числе национальной команды.

«Для развития коммерческого потенциала необходимо заниматься и повышением популярности нашего футбола, это еще одна задача будущего департамента коммуникаций и маркетинга. Надо ориентироваться на мировые примеры, например, той же Исландии. У нас популярность сборной очень зависит от субъективных и ежесекундных факторов, от ее текущего результата. Такое восприятие необходимо поменять, сборная должна быть интересна всегда, иметь постоянную лояльную аудиторию», — считает и. о. президента РФС.

Также собеседник агентства рассказал о грядущих изменениях в штате РФС и повышении эффективности работы организации.

«Другое направление реформ — это взаимодействие с регионами, мы создадим единую управленческую матрицу по всей стране. В рамках кадровой реформы будет оптимизирован штат РФС. Но надо подчеркнуть, что нам важно не просто показать экономию, уволив кого-то, а повысить эффективность работы», — сказал Алаев.

«Для этого и будет проведена аттестация сотрудников РФС, проанализированы аспекты их деятельности. И на основе этого уже будут приниматься кадровые решения», — добавил функционер.

О департаменте по защите игры

Алаев рассказал о новом подразделении РФС — департаменте защиты игры. «О персоналиях [кто возглавит департамент] я пока не готов говорить. Хотя, конечно, со многими, кто способен усилить РФС, мы уже ведем переговоры», — заверил собеседник агентства.