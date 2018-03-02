Александр Алаев: В РФС пройдут сокращения. Каждый сотрудник пройдет аттестацию

Источник: Советский спорт

СЛЕДУЮЩИЙ ИСПОЛКОМ — В МАЕ

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— Состоялось первое заседание Исполкома в этом году. Следующее состоится в мае, где мы подведем итоги чемпионата России.

На этом заседании Исполком рассмотрел список судей на вторую часть чемпионата. Списки судей для РФПЛ и ФНЛ утверждены. Андрей Будогосский доложил об учебно-тренировочных сборах и в целом о ситуации по судейству. Списки утверждены единогласно, никаких возражений они не вызвали.

Также мы рассмотрели откорректированную программу финансовой помощи регионам, внесли кое-какие изменения в состав регионов. Еще мы обсудили проект модернизации системы «смарт-футбол», на который ФИФА выделила деньги. В будущем этот проект очень сильно нам поможет.

РФС ЖДУТ БОЛЬШИЕ РЕФОРМЫ

— Кроме того, РФС обозначил основные направления реформ: административные, кадровые, региональные, бюджетные, нормативно-правовые, маркетинговые и коммуникационные, — продолжил Алаев. — Новая структура РФС будет представлена до 15 марта, мы долго к этому шли, и наконец все готово. Она соответствует всем современным стандартам. На мой взгляд, именно эта структура поможет нам реализовать все задуманные задачи.

В рамках следующего шага обсудили создание Центра профессиональной компетенции. Каждый сотрудник РФС в ближайшее время пройдет аттестацию.

Неминуемо произойдут сокращение аппарата и оптимизация. Каждый сотрудник должен будет доказать способность работы в новых условиях.

«НИКАКИХ ЗАКУЛИСНЫХ ИГР»

— Отдельный вопрос — по «Рубину». 22 февраля бюро Исполкома одобрило смену юридического лица казанского клуба, но все документы предоставлены не были. Разрешили «Рубину» закончить процедуру подачи документов до 31 марта. Если документы будут в порядке, мы разрешим замену юридического лица. Все финансовые обязательства с одного лица перенесутся на другое, никаких закулисных игр не будет.

ЕЩЕ ОДИН НОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

— Как новая структура РФС будет отличаться от старой?

— Кардинально, покажем презентацию. Нынешняя структура устарела, новая соответствует времени. Пример: создано новое подразделение — Департамент защиты игры, он будет разбираться в финансовом fair play, работе с болельщиками, договорных матчах и допинге. Структуру, повторюсь, представим до 15 марта.

ДВА ГОДА ЛИМИТ МЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ

— Что скажете о рабочей группе по переносу игр во главе с Эдуардом Безугловым?

— Группа создана, прошли совещания. Подготовлен ряд решений. Зимнего футбола у нас быть не должно, необходимо четко регламентировать, когда и в каких условиях мы проводим матчи. Предложения рабочей группы рассмотрим. Необходимо, чтобы таких ситуаций, как в Самаре с Кубком России («Спартак» отказался играть с «Крыльями Советов» в 15-градусный мороз) в этом году, не было.

— Критерии по легионерам с сезона-2020/21 не обсуждали?

— Комитет профессионального футбола готовит предложения. Нас никто не торопит и не гонит. Вопрос это очень важный, потому должен быть проработан детально. Надеюсь, то решение, которые мы примем, будет устраивать все заинтересованные стороны.

В ближайшие два сезона лимит меняться не будет, будут ограничения в заявке, определенные требования будут к доморощенным футболистам.