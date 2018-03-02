Алаев: Ближайший исполком Российского футбольного союза пройдет в мае

Первое заседание исполкома РФС под руководством Алаева, ставшего исполняющим обязанности главы РФС в декабре, прошло в пятницу в Москве.

«Ближайший исполком мы планируем в мае, он будет более обширным, чем пятничный», — сказал Алаев журналистам.