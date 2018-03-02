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13:44 (мск), источник: Р-Спорт

Алаев: Ближайший исполком Российского футбольного союза пройдет в мае

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Ближайшее заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет в мае, заявил исполняющий обязанности главы организации Александр Алаев.

Первое заседание исполкома РФС под руководством Алаева, ставшего исполняющим обязанности главы РФС в декабре, прошло в пятницу в Москве.

«Ближайший исполком мы планируем в мае, он будет более обширным, чем пятничный», — сказал Алаев журналистам.

Гендиректор РФС Алаев стал исполняющим обязанности главы союза, после того как по итогам декабрьского исполкома Виталий Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС на полгода.

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