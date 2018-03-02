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Алаев: Ближайший исполком Российского футбольного союза пройдет в мае
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Василий
Первое заседание исполкома РФС под руководством Алаева, ставшего исполняющим обязанности главы РФС в декабре, прошло в пятницу в Москве.
«Ближайший исполком мы планируем в мае, он будет более обширным, чем пятничный», — сказал Алаев журналистам.
Гендиректор РФС Алаев стал исполняющим обязанности главы союза, после того как по итогам декабрьского исполкома Виталий Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС на полгода.