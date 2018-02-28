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14:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Зотов: Со следующего сезона планируется запретить играть при «-15» и «+35»

Глава профсоюза футболистов — о возможных нововведениях.

Источник: Спорт-Экспресс

Глава профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал, что после ноябрьского матча «СКА-Хабаровск» — ЦСКА (2:4) выдвинул предложение в Российский футбольный союз (РФС) о запрете проводить матчи и тренировки при температурах ниже минус 15 и выше плюс 35 градусов. Также он надеется, что новое положение в части температур будет принято в ближайшее время и начнет действовать со следующего сезона.

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В среду должен состояться матчи ¼ финала Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» и «Тосно» — «Луч-Энергия». И в Самаре, и в Санкт-Петербурге ожидается температура ниже минус 15 градусов.

— После той истории с ЦСКА в Хабаровске (17 ноября армейцы обыграли «СКА-Хабаровск» со счётом 4:2 при температуре минус 17, при этом Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили переломы малых берцовых костей. — Прим. «СЭ») мы выдвинули предложение о том, чтобы запретить играть при температуре ниже минус 15 и выше плюс 35, — начал Зотов. — Нигде в мире не существует норм, при какой погоде можно играть в футбол. Существует только рекомендация УЕФА, что при температуре ниже минус 15 игра проводится на усмотрение делегата матча, и то решение принимается за час до встречи, что сразу создает множество проблем.

Поэтому решили внести предложение о неких стандартах максимальных и минимальных температур, при которых можно играть, тренироваться, причем не только профессиональным футболистам, но и детям. В РФС достаточно оперативно отреагировали и передали наши идеи в комитет профессионального футбола, где я являюсь членом, а руководит им Сергей Прядкин. Мы пригласили на заседание врача сборной Эдуарда Безуглова, посоветовались с ним.

В итоге, посовещавшись еще и с руководителями клубов, решили эту тему развивать дальше.

Действительно существует опасность получения серьезных хронических заболеваний как при низких температурах, так и при высоких.

Сейчас мы занялись тщательной проработкой всех моментов, которые вынесем на следующее заседание комитета. Мы можем стать первой страной, которая введет параметры по минимальной и максимальной температурам.

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— Планируете предложить такие же критерии и в УЕФА?

— Безусловно, и в ФИФА, и в УЕФА планируем обратиться с таким же предложением. Думаю, эти критерии имеет смысл вводить не только в России. Многие помнят случай с Петром Быстровым, который получил солнечный удар (в июне 2009 года игрок «Рубина» в матче с «Ростовом» (0:2) потерял сознание в концовке встречи. — Прим. «СЭ»). После теплового удара полное восстановление занимает от трех до шести месяцев. Последствия для мозга могут быть катастрофичны. А при минус 15 происходит сильное воздействие на бронхи, повышается риск получения травмы.

— Когда эти критерии могут стать официальными?

— Надеюсь, что со следующего сезона будут приняты положения о температурах. Скоро будет новое заседание комитета профессионального футбола, дальше мы доложим президенту РФС Александру Алаеву, и, если все будет нормально, он вынесет обсуждение на исполком РФС.

Нет смысла откладывать в долгий ящик. Не только спортсменам, но и болельщикам не очень приятно смотреть игру в дикий холод.

Это этого все выиграют. Естественно, и при составлении календаря нужно будет учитывать все параметры.

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