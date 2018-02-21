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08:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики: Гончаренко что — уже тренер сборной России?

Предложение вернуть братьев Березуцких в сборную — одна из самых обсуждаемых тем вторника.

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕНЕР ЦСКА ПОПРОСИТ БЕРЕЗУЦКИХ СЫГРАТЬ НА ЧМ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что Алексею и Василию Березуцким прекрасно известно о желании клуба продлить с ними контракты. Действующие соглашения 35-летних защитников рассчитаны до лета 2018 года. При этом Василий назвал маловероятными возвращение в сборную России.
— И Василий, и Алексей еще достаточно сильные футболисты, которые могут играть на хорошем уровне, на мой взгляд, еще сезона два как минимум, — сказал Гончаренко. — Другое дело, что есть психологическое состояние и когда они не отдохнувшие, то воспринимают по-своему. Но зная Васю, могу сказать, что он в любой момент готов помочь как сборной, так и клубу. Это мое мнение. Учитывая, что в сборной тяжелая ситуация с центральными защитниками, буду просить Василия и Алексея о том, чтобы они сыграли на чемпионате мира.

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марк де фоссен: А Гончаренко-то засланный казачок оказался, видать, за кого-то из наших соперников по группе топит, раз этих пенсионеров сватает в сборную. 2 года назад защита сборной посмешищем выглядела на Евро.

pereyra72: Гончаренко что, уже тренер сборной России?

ЮКИ: Сыграть они могут: в домино или в городки! Хотя в городки вряд ли, там попадать нужно! лучше в поддавки!

Flamenco: Пригласите Ковтуна, играет головой, Исландию побеждал с веселым шашлычником.

НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ ЗА «АРСЕНАЛ»

Новичок тульского «Арсенала» Иван Новосельцев в товарищеской игре с сербским «Динамо» получил легкое повреждение. В конце первого тайма центральный защитник слегка поскользнулся на мокром газоне и тут же был заменен. По словам главного тренера Миодрага Божовича, травма не носит серьезного характера.
— Новосельцев почувствовал легкий дискомфорт, и мы решили перестраховаться, — сказал черногорский специалист.

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вэняляйнэн: Стабильность — признак класса.

foreverCSKAforever: Нормально косит.

Felix BARSA: Соскучился по скамейке, это его законное место! «Арсенал» кота в мешке прикупил! Не будет с него толка!

sidnet78: … и пропустит 8−10 матчей.

«ЗЕНИТ» ВЕРНУЛСЯ В ПЕТЕРБУРГ

Пресс-служба «Зенита» на своей странице в Твиттере рассказал возвращении команды в Россию. После матча с «Селтиком» (0:1) сине-бело-голубые проводили сбор в Риме. Подопечным Роберто Манчини предстоит провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля в Санкт-Петербурге, начало — 21.00.

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Патриот Сибири: И прикрепили фотографию какого-то пустыря.

Вятчеславик, ромбик в моём сердц: Моя пресс-служба готова с аналогичным заявлением — Я дома! Эх… Забыл… Нет у меня своей пресс-службы.

вэняляйнэн: У «Зенита» лучший дом в мире.

баламошка: В Аргентине что ли?

ЦСКА ИЩЕТ ХАВБЕКА В БРАЗИЛИИ

Полузащитник «Атлетику Минейру» Ромуло Отеро в шаге от перехода в ЦСКА, сообщает AS. Армейцы хотели бы осуществить переход венесуэльского хавбека перед закрытием трансферного окна в России, до 22 февраля. ЦСКА уже контактировал с «Атлетику Минейру», однако до завершения сделки еще далеко. У Отеро неплохая статистика в Бразилии: девять голов и две голевые передачи в 36 матчах.

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Вятчеславик, ромбик в моём сердц: А это не родственник того самого Отеро, который был вторым тренером в «Спартаке» при кинорежиссере Якине?

Спринт: Зачем ЦСКА хавбек? Острая необходимость в форвардах и Беках.

andrey62: Очередной вброс.

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