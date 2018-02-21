Болельщики: Гончаренко что — уже тренер сборной России?
Предложение вернуть братьев Березуцких в сборную — одна из самых обсуждаемых тем вторника.
Предложение вернуть братьев Березуцких в сборную — одна из самых обсуждаемых тем вторника.
ТРЕНЕР ЦСКА ПОПРОСИТ БЕРЕЗУЦКИХ СЫГРАТЬ НА ЧМ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что Алексею и Василию Березуцким прекрасно известно о желании клуба продлить с ними контракты. Действующие соглашения 35-летних защитников рассчитаны до лета 2018 года. При этом Василий назвал маловероятными возвращение в сборную России.
— И Василий, и Алексей еще достаточно сильные футболисты, которые могут играть на хорошем уровне, на мой взгляд, еще сезона два как минимум, — сказал Гончаренко. — Другое дело, что есть психологическое состояние и когда они не отдохнувшие, то воспринимают
марк де фоссен: А
pereyra72: Гончаренко что, уже тренер сборной России?
ЮКИ: Сыграть они могут: в домино или в городки! Хотя в городки вряд ли, там попадать нужно! лучше в поддавки!
Flamenco: Пригласите Ковтуна, играет головой, Исландию побеждал с веселым шашлычником.
НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ ЗА «АРСЕНАЛ»
Новичок тульского «Арсенала» Иван Новосельцев в товарищеской игре с сербским «Динамо» получил легкое повреждение. В конце первого тайма центральный защитник слегка поскользнулся на мокром газоне и тут же был заменен. По словам главного тренера Миодрага Божовича, травма не носит серьезного характера.
— Новосельцев почувствовал легкий дискомфорт, и мы решили перестраховаться, — сказал черногорский специалист.
вэняляйнэн: Стабильность — признак класса.
foreverCSKAforever: Нормально косит.
Felix BARSA: Соскучился по скамейке, это его законное место! «Арсенал» кота в мешке прикупил! Не будет с него толка!
sidnet78: … и пропустит 8−10 матчей.
«ЗЕНИТ» ВЕРНУЛСЯ В ПЕТЕРБУРГ
Патриот Сибири: И прикрепили фотографию
Вятчеславик, ромбик в моём сердц: Моя
вэняляйнэн: У «Зенита» лучший дом в мире.
баламошка: В Аргентине что ли?
ЦСКА ИЩЕТ ХАВБЕКА В БРАЗИЛИИ
Полузащитник «Атлетику Минейру» Ромуло Отеро в шаге от перехода в ЦСКА, сообщает AS. Армейцы хотели бы осуществить переход венесуэльского хавбека перед закрытием трансферного окна в России, до 22 февраля. ЦСКА уже контактировал с «Атлетику Минейру», однако до завершения сделки еще далеко. У Отеро неплохая статистика в Бразилии: девять голов и две голевые передачи в 36 матчах.
Вятчеславик, ромбик в моём сердц: А это не родственник того самого Отеро, который был вторым тренером в «Спартаке» при кинорежиссере Якине?
Спринт: Зачем ЦСКА хавбек? Острая необходимость в форвардах и Беках.
andrey62: Очередной вброс.