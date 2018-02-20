Гаиска Мендьета: «В России замечательные болельщики»

Источник: Известия

Именитый испанский футболист Гаиска Мендьета третий год подряд посещает столицу России, чтобы принять участие в международном футбольном турнире «Кубок легенд». Во время своего очередного визита в Москву экс-игрок «Барселоны», «Валенсии» и сборной Испании дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира, рассказал о перспективах Дениса Черышева в испанской Ла Лиге, а также дал прогноз на двухматчевое противостояние столичного «Спартака» в Лиге Европы с «Атлетиком» из Бильбао.

— Как оцените перспективы «Спартака» в играх с «Атлетиком»?

— Изначально думал, что у «Спартака» хорошие шансы пройти дальше. Все-таки последнее время «Атлетик» был не в лучшей форме, у них трудные времена во внутреннем чемпионате. Конечно, это не говорило о том, что будет легко. Первый матч в Москве это и показал. В ответной игре красно-белым будет очень трудно. Обе команды нечасто играют в Европе в последнее время, поэтому для каждой из них очень важно пройти дальше.

— В групповом этапе Лиги чемпионов «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1. Как этот результат восприняли в Испании?

— В России не так много команд, часто выступающих в ЛЧ, поэтому для каждой из них даже групповой турнир — испытание. Часть европейских чемпионатов имеют гораздо более высокий уровень, поэтому выступление на международных турнирах — это еще и возможность оценить свои силы и уровень футбола в стране, уровень всего российского чемпионата. То, что «Спартаку» удалось одержать такую победу, говорит и о том, что в России есть потенциал. Красно-белые показали хороший уровень футбола. Это была яркая победа.

— В России скоро пройдет чемпионат мира. Какие у вас ожидания от этого события?

— Мне кажется, мундиаль в России пройдет хорошо. Очевидно, это очень важное событие для страны-организатора. Россия отлично справилась с проведением предыдущих международных турниров, в частности Кубка конфедераций. Из моего прошлого и настоящего опыта могу сказать, что футбольные фанаты в вашей стране просто замечательные, они очень любят этот вид спорта. Думаю, атмосфера на Кубке мира будет незабываемой.

— В западных СМИ ходит много разговоров, что во время турнира могут якобы возникнуть проблемы с расизмом…

— Последние два чемпионата мира проходили в ЮАР и Бразилии. И об этих странах тоже ходили слухи, что во время турнира могут возникать различные проблемы. Если уж Бразилия и ЮАР провели турнир без особых нареканий, то в России опасаться уж точно нечего. Уверен, организаторы справятся со всем на высшем уровне.

— Если говорить о сборной Испании, каковы их шансы на ЧМ-2018?

— После Кубка мира 2014 года я убедился в том, что в нашей сборной идет смена поколений, поэтому ее выступление четыре года назад в какой-то мере можно даже рассматривать как положительное (на ЧМ-2014 сборная Испании не вышла из группы. — «Известия»). У нас есть потенциал, чтобы бороться, мы — одни из фаворитов наряду с Бразилией, Аргентиной, Францией и Германией. Испания должна постараться пройти как можно дальше.

— А что можете сказать о сборной России?

— Безусловно, выступление на домашнем чемпионате очень много значит для вашей сборной, так что придется непросто, да и группа у России не самая легкая. Играть дома — всегда дополнительный стимул, мотивация. Было бы здорово, если бы ваша команда сумела выйти из группы.

— Вы знаете кого-то из российских футболистов?

— Нет, потому что большинство из них играет в России, и очень малая часть выступает в сильных европейских чемпионатах. Возможно, это хорошо для РФПЛ, но не так хорошо для сборной. Наличие футболистов в других сильных лигах, безусловно, влияет на уровень национальной команды.

— Недавно сборная России и Испании провели товарищеский матч, игра закончилось ничьей 3:3. Как думаете, насколько серьезно можно воспринимать это результат?

— Товарищеские матчи сложно анализировать, они редко показывают реальный уровень сил. Для России было важно сыграть со сборной уровня Испании, проверить себя. Но на ЧМ-2018 всё будет абсолютно иначе.

— Вы наверняка знаете Дениса Черышева, который выступает за испанский «Вильярреал»…

— Конечно, я хорошо знаю Дениса. Он — отличное усиление для сборной России. У него много хороших игровых качеств. Если его не будет в составе вашей команды, это большая потеря, поскольку он точно ей помог бы.

— Если бы не травмы, он смог бы играть на топ-уровне?