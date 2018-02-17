Малуда в чемпионате Люксембурга и ещё 7 звёзд во второстепенных лигах

Источник: РИА "Новости"

Диего Форлан (38 лет)

Чемпионат Гонконга: «Китчи».

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Все знают, что многие именитые футболисты уехали в чемпионат Китая: Оскар, Халк, Лавесси… Этим никого не удивишь. А Форлан выступает в чемпионате Гонконга, который насчитывает 10 команд. «Китчи» является действующим чемпионом и лидирует в нынешнем розыгрыше. На счету уругвайца 5 голов за первые 4 матча.

Дидье Дрогба (39 лет)

USL: «Феникс Райзинг».

USL — это вторая футбольная лига в США и Канаде. Главным турниром является MLS, а Дрогба выступает в следующем по силе дивизионе. После второго пришествия в «Челси» ивуариец выступал за канадский «Монреаль Импакт» и принял участие в матче звезд MLS. Недавно Дрогба заявил, что этот сезон станет для него последним.

Тим Кэхилл (38 лет)

Чемпионшип: «Миллуолл».

Те, кто постарше, помнят Кэхилла. Особенно по его выступлениям за «Эвертон». Сейчас полузащитник вернулся в Англию. А точнее в «Миллуолл» — своей первый клуб в карьере. До 29 января этого года Кэхилл играл в куда более далеком от нас чемпионате Австралии за «Мельбурн Сити».

Динияр Билялетдинов (32 года)

Чемпионат Литвы: «Тракай».

А вот еще один бывший игрок «Эвертона». Бронзовый призер Евро-2008 с прошлого года выступает в чемпионате Литвы. Билялетдинову-младшему так и не удалось себя проявить после возвращения из АПЛ. В литовском «Тракае» хавбек уже забил больше, чем в любом из своих предыдущих четырех клубов: «Рубине», «Торпедо», «Анжи», «Спартаке».

Кейсуке Хонда (31 год)

Чемпионат Мексики: «Пачука».

Бывший «армеец» теперь зажигает в Мексике. Два раза в год играет против самого Рафаэла Кариоки! Японец забивает удивительные мячи, даже когда ему за 30 лет. Например, в матче с «Тихуаной» Хонда прошел с мячом от своей половины поля до чужой штрафной и спокойно поразил ворота.

Флоран Малуда (37 лет)

Чемпионат Люксембурга: «Дифферданж».

Малуда побеждал в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. По каким-то удивительным причинам у человека все еще сохранилась мотивация для игры в футбол. Причём в чемпионате Люксембурга! «Дифферданж» идет на 7-м месте из 14, а домашний стадион клуба вмещает 2400 зрителей. И тот далеко не всегда полный.

Лусио (39 лет)

Чемпионат города Бразилиа: «Гама».

Хотя ладно Малуда. Вот Лусио выиграл действительно всё, включая и Лигу чемпионов, и чемпионат мира. Тем не менее, он все еще бегает по полю и, видимо, даже получает удовольствие. Еще недавно он выступал за ФК «Гоа». Это почти отпуск с шикарным климатом, где особо напрягаться не нужно. Тем более Лусио на фоне остальных футболистов.

Дмитрий Сычёв (34 года)

Чемпионат России, ПФЛ: «Казанка».

Всё никак не закончит карьеру и Дмитрий Сычев — один из самых ярких футболистов 00-х годов. Нападающий является капитаном второй команды «Локомотива», которая называется «Казанка» и выступает в третьем по силе дивизионе России. Недавно Сычёв заходил в редакцию «Чемпионата» и дал мощное интервью. Обязательно потратьте на него время, если ещё не сделали этого.