Малуда в чемпионате Люксембурга и ещё 7 звёзд во второстепенных лигах
Карлос Эдуардо стоил 20 млн, а на днях приезжал на просмотр в Казахстан. Вот ещё 8 бывших звёзд, которые теперь далеки от
Карлос Эдуардо стоил 20 млн, а на днях приезжал на просмотр в Казахстан. Вот ещё 8 бывших звёзд, которые теперь далеки от
Диего Форлан (38 лет)
Чемпионат Гонконга: «Китчи».
Все знают, что многие именитые футболисты уехали в чемпионат Китая: Оскар, Халк, Лавесси… Этим никого не удивишь. А Форлан выступает в чемпионате Гонконга, который насчитывает 10 команд. «Китчи» является действующим чемпионом и лидирует в нынешнем розыгрыше. На счету уругвайца 5 голов за первые 4 матча.
Дидье Дрогба (39 лет)
USL: «Феникс Райзинг».
USL — это вторая футбольная лига в США и Канаде. Главным турниром является MLS, а Дрогба выступает в следующем по силе дивизионе. После второго пришествия в «Челси» ивуариец выступал за канадский «Монреаль Импакт» и принял участие в матче звезд MLS. Недавно Дрогба заявил, что этот сезон станет для него последним.
Тим Кэхилл (38 лет)
Чемпионшип: «Миллуолл».
Те, кто постарше, помнят Кэхилла. Особенно по его выступлениям за «Эвертон». Сейчас полузащитник вернулся в Англию. А точнее в «Миллуолл» — своей первый клуб в карьере. До 29 января этого года Кэхилл играл в куда более далеком от нас чемпионате Австралии за «Мельбурн Сити».
Динияр Билялетдинов (32 года)
Чемпионат Литвы: «Тракай».
А вот еще один бывший игрок «Эвертона». Бронзовый призер Евро-2008 с прошлого года выступает в чемпионате Литвы.
Кейсуке Хонда (31 год)
Чемпионат Мексики: «Пачука».
Бывший «армеец» теперь зажигает в Мексике. Два раза в год играет против самого Рафаэла Кариоки! Японец забивает удивительные мячи, даже когда ему за 30 лет. Например, в матче с «Тихуаной» Хонда прошел с мячом от своей половины поля до чужой штрафной и спокойно поразил ворота.
Флоран Малуда (37 лет)
Чемпионат Люксембурга: «Дифферданж».
Малуда побеждал в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. По
Лусио (39 лет)
Чемпионат города Бразилиа: «Гама».
Хотя ладно Малуда. Вот Лусио выиграл действительно всё, включая и Лигу чемпионов, и чемпионат мира. Тем не менее, он все еще бегает по полю и, видимо, даже получает удовольствие. Еще недавно он выступал за ФК «Гоа». Это почти отпуск с шикарным климатом, где особо напрягаться не нужно. Тем более Лусио на фоне остальных футболистов.
Дмитрий Сычёв (34 года)
Чемпионат России, ПФЛ: «Казанка».
Всё никак не закончит карьеру и Дмитрий Сычев — один из самых ярких футболистов 00-х годов. Нападающий является капитаном второй команды «Локомотива», которая называется «Казанка» и выступает в третьем по силе дивизионе России. Недавно Сычёв заходил в редакцию «Чемпионата» и дал мощное интервью. Обязательно потратьте на него время, если ещё не сделали этого.
София Михайлова