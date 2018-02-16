Инфантино: Оборот трансферных сделок — $ 6,4 млрд, это вызывает беспокойство

Источник: РИА "Новости"

«Суммарный оборот трансферных сделок составил $ 6,4 млрд. Это вдвое больше, чем четыре или пять лет назад. Можно сказать, что система хорошо работает, потому что есть деньги, но эта тенденция вызывает беспокойство, поэтому ФИФА нужно действовать.

Комиссии, выплачиваемые агентам и посредникам, также растут. Сейчас они достигают $ 500 млн. Я думаю, что это тревожное направление. Многие агенты со мной согласны и хотят большего контроля над этим вопросом.