Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью
В соцсетях набирает популярность флешмоб #зачемрожала
Как оформить недвижимость в браке, чтобы это было выгодно обоим
Александр Розенбаум показал, как выглядел в молодости
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Дижон
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Леганес
Футбол. Еврокубки
15.02
Копенгаген1
Атлетико4
Футбол. Еврокубки
15.02
АЕК1
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
15.02
Селтик1
Зенит0
Футбол. Еврокубки
15.02
Наполи1
РБ Лейпциг3
Футбол. Еврокубки
15.02
Лион3
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
15.02
Партизан1
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
15.02
Стяуа1
Лацио0
Все события
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Летящие в Египет украинцы устроили массовую драку в аэропорту
Поезда в Москву принесли прибыль Украине — СМИ
«Если найду тебя, зарежу!»: медалистке ОИ-2018 угрожают расправой
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Екатерина Варнава разделась для фотосессии с женихом
Диснеевская принцесса: Рианна примерила роскошное алое платье
Как защитить ребенка от рака
В глазу американки завелись глисты
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Названа дата переезда в первый дом по реновации
Фоторепортажи
8«Реал» обыграл «ПСЖ»
23Раздвоение Карреры и разгром «Спартака» за тайм
03:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Инфантино: Оборот трансферных сделок — $ 6,4 млрд, это вызывает беспокойство

Президент ФИФА Джанни Инфантино обозначил ряд проблем в современном футболе.

Источник: РИА "Новости"

«Суммарный оборот трансферных сделок составил $ 6,4 млрд. Это вдвое больше, чем четыре или пять лет назад. Можно сказать, что система хорошо работает, потому что есть деньги, но эта тенденция вызывает беспокойство, поэтому ФИФА нужно действовать.

Комиссии, выплачиваемые агентам и посредникам, также растут. Сейчас они достигают $ 500 млн. Я думаю, что это тревожное направление. Многие агенты со мной согласны и хотят большего контроля над этим вопросом.

Все могут делать, что хотят, но реальность показывает, что есть риск мошенничества, коррупции, отмывания денег. На это указывают исследования государственных органов", — цитирует Инфантино Sky Sports.

 «Проклятый Губерник!» Пихлер в злостной форме отказал Губерниеву в селфи
Слова Вагнер осудили в США: «Загитова бьётся, а ты сидишь дома и завидуешь»
Попали в мазь: российская молодежь удивила Пхенчхан
Российский фигурист стал пятым в короткой программе на Олимпиаде
Перетерпели: США показали, как надо было играть со Словакией
Два россиянина попали в тройку звезд дня в НХЛ
Никита Трегубов завоевал серебро в Пхенчхане
Лыжник Спицов посвятил олимпийскую бронзовую медаль отцу
Российские керлингистки проиграли команде Швеции на Олимпиаде
Спорт-Экспресс
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Тест: определи свой эмоциональный возраст «по Ольге Бузовой» Возраст эмоциональный, основанный на серьезном научном исследовании жизни Ольги Бузовой знаем, как вычислить, только мы
Дети
Захарова дала откровенное интервью о материнстве 42-летняя актриса поделилась подробностями личной жизни. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь