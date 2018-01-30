Вышел отчёт ФИФА о трансферах за 2017 год. Мы взяли оттуда самое интересное
86% трансферов были бесплатными и другие факты года.
86% трансферов были бесплатными и другие факты года.
Отчёт ФИФА — это глобальное описание трансферных процессов за год. Здесь нет перечисления самых громких, неожиданных или самых надоевших трансферов и нет отсылок к конкретным клубам и игрокам. Но интересной информации всё равно хватает. Мы решили поделиться самыми интересными фактами из этого отчёта.
Каждый второй трансфер мира — в Европе
В 2017 году было зарегистрировано 15 624 трансфера с участием 13 415 футболистов. Разница в цифрах объясняется тем, что некоторые игроки совершили больше одного перехода за год.
Почти половина всех мировых трансферов совершается в Европе. На зону УЕФА пришлось 45% от 15 тыс. трансферов. Любопытно, что при этом наиболее активной стала страна, которая не относится к УЕФА.
Больше всего покупают бразильских футболистов
Из 15 тыс. трансферов 2017 года 1755 (то есть больше 10%) — с участием бразильцев. Чаще всего бразильцы отправлялись за границу: 719 раз. 616 раз бразильцы приезжали в родную страну
Самое популярное направление из Бразилии — в Португалию. В 2017 году по этому маршруту отправились 169 игроков. Кстати, самый популярный пункт назначения для уезжающих из Португалии — Бразилия (121 футболист). На втором месте на трансферном рынке аргентинцы. 853 перехода — вот вклад Аргентины в рынок.
Англия тратит больше всех. В разы
Разумеется, после того как новый телеконтракт вступил в силу, суммы трансферов в Англии подскочили ещё выше. Клубы суммарно выручили на продажах 600 млн, но всё равно потратили на миллиард больше, чем заработали. Ну, почти на миллиард — чистый минус составил 988 млн. Это в немыслимые четыре раза больше, чем у ближайших преследователей из Германии (минус клубов по итогам года — 237 млн). В 2017 году расходы английских клубов на трансферы больше, чем совокупные расходы Германии, Франции, Италии и даже Китая. На самом деле, Франция балансировала бы около нуля по доходам/расходам клубов от трансферов, но «ПСЖ» заметно повлиял на статистику. 220 млн за Неймараи как раз те же 220 млн убытков французские клубы суммарно понесли за год.
Испанские клубы в плюсе
Конечно, дело в Неймаре. Но
Португалия как аукцион
Никаких сбоев в конвейере у португальцев нет: они
84% всех трансферов — бесплатные
Из 15 624 трансферов, осуществлённых за год, подавляющее большинство было заключено со свободными агентами. 66% футболистов, которые подписали контракт в этом году, не имели клуба к моменту заключения договора. Ещё 21% составили футболисты, которые ушли в аренду и вернулись из аренды. И всего 13% футболистов были куплены клубом «А» у клуба «Б» по соглашению между клубами. Две трети всех трат (67% от шести млрд долларов) приходится на всего 50 клубов.
Огромные трансферные суммы, которые привлекают всеобщее внимание, составляют абсолютное меньшинство сделок на рынке. 84% всех трансферов (учитывая как переходы из клуба в клуб, так и сделки со свободными агентами) — бесплатные. Только один трансфер из ста обходится дороже 10 млн долларов.
Клубы из США потратили на трансферы больше, чем клубы из России
Если считать итоговый баланс в результате доходов от трансферов и расходов. Американские клубы купили игроков на 68 млн долларов, продали — всего на два млн. Российские клубы купили игроков на 150 млн евро, но продали на 88 млн. Именно поэтому наши клубы по итогам года чуть меньше ушли в минус. Россия: — 62 млн, США: — 66 млн.
Агенты захватили футбол? Ещё нет.
86% от всех трансферов были совершены без представителей футболистов.