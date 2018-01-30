Вышел отчёт ФИФА о трансферах за 2017 год. Мы взяли оттуда самое интересное

Источник: AP 2018

Отчёт ФИФА — это глобальное описание трансферных процессов за год. Здесь нет перечисления самых громких, неожиданных или самых надоевших трансферов и нет отсылок к конкретным клубам и игрокам. Но интересной информации всё равно хватает. Мы решили поделиться самыми интересными фактами из этого отчёта.

Каждый второй трансфер мира — в Европе

В 2017 году было зарегистрировано 15 624 трансфера с участием 13 415 футболистов. Разница в цифрах объясняется тем, что некоторые игроки совершили больше одного перехода за год.

Почти половина всех мировых трансферов совершается в Европе. На зону УЕФА пришлось 45% от 15 тыс. трансферов. Любопытно, что при этом наиболее активной стала страна, которая не относится к УЕФА.

Больше всего покупают бразильских футболистов

Из 15 тыс. трансферов 2017 года 1755 (то есть больше 10%) — с участием бразильцев. Чаще всего бразильцы отправлялись за границу: 719 раз. 616 раз бразильцы приезжали в родную страну из-за рубежа. 420 раз бразильцы переходили из одного клуба в другой внутри своей страны. Общая сумма всех трансферов с участием бразильских футболистов — 1,06 млрд долларов.

Самое популярное направление из Бразилии — в Португалию. В 2017 году по этому маршруту отправились 169 игроков. Кстати, самый популярный пункт назначения для уезжающих из Португалии — Бразилия (121 футболист). На втором месте на трансферном рынке аргентинцы. 853 перехода — вот вклад Аргентины в рынок.

Англия тратит больше всех. В разы

Разумеется, после того как новый телеконтракт вступил в силу, суммы трансферов в Англии подскочили ещё выше. Клубы суммарно выручили на продажах 600 млн, но всё равно потратили на миллиард больше, чем заработали. Ну, почти на миллиард — чистый минус составил 988 млн. Это в немыслимые четыре раза больше, чем у ближайших преследователей из Германии (минус клубов по итогам года — 237 млн). В 2017 году расходы английских клубов на трансферы больше, чем совокупные расходы Германии, Франции, Италии и даже Китая. На самом деле, Франция балансировала бы около нуля по доходам/расходам клубов от трансферов, но «ПСЖ» заметно повлиял на статистику. 220 млн за Неймараи как раз те же 220 млн убытков французские клубы суммарно понесли за год.

Испанские клубы в плюсе

Конечно, дело в Неймаре. Но всё-таки было сразу несколько крупных трансферов в Испанию из-за рубежа (Диего Коста, Усман Дембеле), поэтому объяснить всё только Неймаром не получится. Даже «Реал» за год выручил на продаже игроков больше, чем потратил на новых. Все испанские команды потратили на футболистов 730 млн долларов, а заработали на трансферах 840 млн. Это лучший показатель в мире, но возглавить топ по чистой прибыли всё равно не получилось.

Португалия как аукцион

Никаких сбоев в конвейере у португальцев нет: они по-прежнему очень много зарабатывают на трансферах. По итогам 2017 года Португальские клубы потратили на игроков 95 млн, а заработали на продаже футболистов 803 млн. Чистая прибыль составила 705 млн долларов. На втором месте бразильцы, но они очень, очень далеко с прибылью в 227 млн.

84% всех трансферов — бесплатные

Из 15 624 трансферов, осуществлённых за год, подавляющее большинство было заключено со свободными агентами. 66% футболистов, которые подписали контракт в этом году, не имели клуба к моменту заключения договора. Ещё 21% составили футболисты, которые ушли в аренду и вернулись из аренды. И всего 13% футболистов были куплены клубом «А» у клуба «Б» по соглашению между клубами. Две трети всех трат (67% от шести млрд долларов) приходится на всего 50 клубов.

Огромные трансферные суммы, которые привлекают всеобщее внимание, составляют абсолютное меньшинство сделок на рынке. 84% всех трансферов (учитывая как переходы из клуба в клуб, так и сделки со свободными агентами) — бесплатные. Только один трансфер из ста обходится дороже 10 млн долларов.

Клубы из США потратили на трансферы больше, чем клубы из России

Если считать итоговый баланс в результате доходов от трансферов и расходов. Американские клубы купили игроков на 68 млн долларов, продали — всего на два млн. Российские клубы купили игроков на 150 млн евро, но продали на 88 млн. Именно поэтому наши клубы по итогам года чуть меньше ушли в минус. Россия: — 62 млн, США: — 66 млн.

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