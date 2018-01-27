«Луч-Энергия» одержал вторую победу подряд
Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» в контрольном матче обыграл македонский «Силекс» со счетом 2: 1, сообщили DEITA. RU в
Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» в контрольном матче обыграл македонский «Силекс» со счетом 2: 1, сообщили DEITA. RU в
Это был уже четвертый контрольный матч, который проводила в рамках турецкого
Как отметил главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян: «Эта игра получилась самой качественной в нашем исполнении на этом сборе. Но она не отражает результат, не отражает того преимущества которое было достигнуто нами в первом тайме. Хотя во втором тайме было проведено очень много замен, тем не менее во втором тайме мы создали еще больше моментов, но здесь надо отметить, что соперник тоже сделал замены и было видно, что выпустил игроков более низкой квалификации. Поэтому если взять за основу первый тайм, то уже в наших действиях был баланс между атакующими и оборонительными действиями».
Дмитрий Санников.