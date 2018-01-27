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09:30 (мск), источник: ДЕЙТА

«Луч-Энергия» одержал вторую победу подряд

Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» в контрольном матче обыграл македонский «Силекс» со счетом 2: 1, сообщили DEITA. RU в пресс-службе команды.

Это был уже четвертый контрольный матч, который проводила в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора владивостокская команда. «Желто-синим» удалось открыть счет уже в самом начале встречи. На 4 минуте, после прессинга «Луча-Энергии» на чужой половине поля Дмитрий Маляка отобрал мяч у защитников «Силекса» и отдал передачу на Андрея Мязина, который без труда в одно касание переправил мяч в ворота. Далее «Луч-Энергия» продолжил активные атакующие действия на ворота соперника, но отличиться второй раз желто-синим удалось в начале второго тайма, на 46 минуте Дмитрий Маляка подкараулил неточную передачу защитников «Силекса», отдал пас пяткой на Ишхана Гелояна, который ворвался в штрафную и точно пробил с 11 метров — установив счет 2:0. Отквитать один мяч игрокам «Силекса» удалось лишь с пенальти, назначенным за игру рукой. \

Как отметил главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян: «Эта игра получилась самой качественной в нашем исполнении на этом сборе. Но она не отражает результат, не отражает того преимущества которое было достигнуто нами в первом тайме. Хотя во втором тайме было проведено очень много замен, тем не менее во втором тайме мы создали еще больше моментов, но здесь надо отметить, что соперник тоже сделал замены и было видно, что выпустил игроков более низкой квалификации. Поэтому если взять за основу первый тайм, то уже в наших действиях был баланс между атакующими и оборонительными действиями».

Дмитрий Санников.

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