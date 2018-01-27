Погребняк — в «Тосно»? Слухи дня
Главные трансферные слухи пятницы — в нашей традиционной подборке.
Главные трансферные слухи пятницы — в нашей традиционной подборке.
12 МИЛЛИОНОВ ЗА ХАННИ
Получила продолжение история с возможным переходом в «Спартак» атакующего полузащитника «Андерлехта» Софьяна Ханни. Как сообщает Het Hieuwsblad, руководство бельгийского клуба намерено получить за 27-летнего алжирца 12 миллионов евро.
И 25 МИЛЛИОНОВ — ЗА ЛЯИЧА
Другим кандидатом на переход в «Спартак» зарубежные СМИ называют нападающего «Торино» Адема Ляича. Но в эту историю не верится. Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что за 25-летнего форварда туринцы попросили 20 миллионов евро.
«ТОСНО» ИЩЕТ НАПАДАЮЩИХ
Только накануне стало известно, что «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт с Павлом Погребняком. Скандал вовсю разгорается, впереди — разбирательства, но это вовсе не означает, что 34-летний форвард сейчас будет заниматься исключительно борьбой за справедливость, а с большим футболом попрощается. Возможно, в его карьере произойдет новый поворот. По информации «СЭ», в его услугах заинтересован «Тосно». Клуб из Ленинградской области лишился в зимнее трансферное окно сразу двух нападающих: Заболотный ушел в «Зенит», а Марков — в «Динамо».
— Мы закрыли все необходимые позиции, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко. — Единственная сложность — остались без двух наших лучших форвардов.
— Рассматривает ли ваш клуб на эту позицию Погребняка?
— «Тосно» ищет нападающих, — ответил Матюшенко, не подтвердив информацию, но и не опровергнув ее.
ЭДЕР НЕ ХОЧЕТ В «ЗЕНИТ»
Пару дней назад появилась информация, что итальянский нападающий бразильского происхождения Эдер может перебраться из «Интера» в «Зенит». Главный тренер
Однако в пятницу журналистка Джулия Сторонати написала в Твиттере, что игрок не хочет в Россию. Он намерен остаться в «Интере» и доказывать свое право выходить в стартовом составе. На 31-летнего нападающего претендуют также клубы из Китая и «Кристал Пэлас».
ИНЬЕСТА — В КИТАЙ?
После матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом» (2:0) владелец «Шанхай Шэньхуа» Ву Ксяохай сделал предложение о покупке легенды
В октябре прошлого года каталонцы подписали с Иньестой пожизненный контракт. 33-летний испанец является воспитанником «Барселоны» и выступает за главную команду с 2002 года. Поедет ли он в Китай? Уверенности в этом нет. Только в декабре один из лучших плеймейкеров современности отклонил несколько солидных предложений из этой страны.