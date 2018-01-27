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00:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Погребняк — в «Тосно»? Слухи дня

Главные трансферные слухи пятницы — в нашей традиционной подборке.

12 МИЛЛИОНОВ ЗА ХАННИ

Получила продолжение история с возможным переходом в «Спартак» атакующего полузащитника «Андерлехта» Софьяна Ханни. Как сообщает Het Hieuwsblad, руководство бельгийского клуба намерено получить за 27-летнего алжирца 12 миллионов евро. Красно-белые, в свою очередь, пока предлагают лишь 8. Напомним, по информации «СЭ», москвичи действительно ведут переговоры по трансферу этого футболиста, и если он состоится, то Ханни станет вторым зимним новичком команды после защитника Николы Максимовича.

И 25 МИЛЛИОНОВ — ЗА ЛЯИЧА

Другим кандидатом на переход в «Спартак» зарубежные СМИ называют нападающего «Торино» Адема Ляича. Но в эту историю не верится. Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что за 25-летнего форварда туринцы попросили 20 миллионов евро. Красно-белые такую сумму платить точно не станут. Тем более, Промес в Англию не уехал, Зе Луиш — тоже, и сейчас у москвичей нет острой необходимости во что бы то ни стало усиливать атаку.

«ТОСНО» ИЩЕТ НАПАДАЮЩИХ

Источник: Спорт-Экспресс

Только накануне стало известно, что «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт с Павлом Погребняком. Скандал вовсю разгорается, впереди — разбирательства, но это вовсе не означает, что 34-летний форвард сейчас будет заниматься исключительно борьбой за справедливость, а с большим футболом попрощается. Возможно, в его карьере произойдет новый поворот. По информации «СЭ», в его услугах заинтересован «Тосно». Клуб из Ленинградской области лишился в зимнее трансферное окно сразу двух нападающих: Заболотный ушел в «Зенит», а Марков — в «Динамо».

— Мы закрыли все необходимые позиции, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко. — Единственная сложность — остались без двух наших лучших форвардов.

— Рассматривает ли ваш клуб на эту позицию Погребняка?

— «Тосно» ищет нападающих, — ответил Матюшенко, не подтвердив информацию, но и не опровергнув ее.

ЭДЕР НЕ ХОЧЕТ В «ЗЕНИТ»

ЭДЕР | Источник: AFP 2018

Пару дней назад появилась информация, что итальянский нападающий бразильского происхождения Эдер может перебраться из «Интера» в «Зенит». Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини очень ценил футболиста во времена работы в Милане, а сейчас же форвард сидит на скамейке. На Западе сообщали, что Эдера могут обменять на Дриусси.

Однако в пятницу журналистка Джулия Сторонати написала в Твиттере, что игрок не хочет в Россию. Он намерен остаться в «Интере» и доказывать свое право выходить в стартовом составе. На 31-летнего нападающего претендуют также клубы из Китая и «Кристал Пэлас».

ИНЬЕСТА — В КИТАЙ?

Андреас ИНЬЕСТА (в центре) | Источник: Спорт-Экспресс

После матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом» (2:0) владелец «Шанхай Шэньхуа» Ву Ксяохай сделал предложение о покупке легенды сине-гранатовых Андреса Иньесты, информирует TMW. Сумма возможной сделки не сообщается.

В октябре прошлого года каталонцы подписали с Иньестой пожизненный контракт. 33-летний испанец является воспитанником «Барселоны» и выступает за главную команду с 2002 года. Поедет ли он в Китай? Уверенности в этом нет. Только в декабре один из лучших плеймейкеров современности отклонил несколько солидных предложений из этой страны.

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