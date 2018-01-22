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«Казахский Месси» забил в первом матче за «Уфу»
«Уфа» продолжает работать на тренировочном сборе на Кипре, сообщает Sports.kz.
«Уфа» продолжает работать на тренировочном сборе на Кипре, сообщает Sports.kz.
В эти минуты российская команда проводит контрольный матч с кипрским клубом «Алки». После первого тайма «Уфа» выигрывает со счетом 3:0. Отметим, что в этой игре с первых минут на поле вышел 17-летний казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет. На 35-й минуте казахстанец, играющий под десятым номером, сумел отличиться в дебютном для него матче.
По итогам этого УТС будет принято решение о будущем Сейдахмета в «Уфе».
Что касается выступления российской команды в чемпионате России, то после 20 туров команда с 27 очками идет на шестом месте.