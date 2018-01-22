«Казахский Месси» забил в первом матче за «Уфу»

В эти минуты российская команда проводит контрольный матч с кипрским клубом «Алки». После первого тайма «Уфа» выигрывает со счетом 3:0. Отметим, что в этой игре с первых минут на поле вышел 17-летний казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет. На 35-й минуте казахстанец, играющий под десятым номером, сумел отличиться в дебютном для него матче.