«Победа дает уверенность». Стойлов прокомментировал матч cо «Спартаком»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над московским «Спартаком» на первом сборе в ОАЭ.

Игра завершилась со счетом 3:2. Голы в составе «Астаны» забили Марко Станоевич, Марин Томасов и Джордже Деспотович.

— Сегодня нам удалось показать хороший ритм игры с отличной организацией в первом тайме, во второй половине встречи мы потеряли необходимый ритм, — говорит Стойлов. — Но у нас идет лишь начальная стадия подготовки. Футболистам необходимо добавить желание и амбиции, чтобы бороться за свое место в составе.

Можно быть довольным победой, тем более над таким соперником, как «Спартак», но нам необходимо еще много работать! Видно, что игроки «Спартака» находятся в конце тяжелых сборов, есть усталость. Тем не менее, думаю, что игра получилась хорошей в исполнении обеих команд.

— Если говорить в целом, насколько результат важен в таких матчах?

— Не нужно сильно зацикливаться на счете, все-таки это товарищеская игра. Победа, конечно, дает уверенности в своих силах. Но мне важнее увидеть правильную динамику и хорошую организацию, что как раз нам не хватило во втором тайме.