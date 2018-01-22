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16:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Победа дает уверенность». Стойлов прокомментировал матч cо «Спартаком»

Он рассказал, что ему не понравилось в действиях команды.

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над московским «Спартаком» на первом сборе в ОАЭ.

Игра завершилась со счетом 3:2. Голы в составе «Астаны» забили Марко Станоевич, Марин Томасов и Джордже Деспотович.

— Сегодня нам удалось показать хороший ритм игры с отличной организацией в первом тайме, во второй половине встречи мы потеряли необходимый ритм, — говорит Стойлов. — Но у нас идет лишь начальная стадия подготовки. Футболистам необходимо добавить желание и амбиции, чтобы бороться за свое место в составе.

Можно быть довольным победой, тем более над таким соперником, как «Спартак», но нам необходимо еще много работать! Видно, что игроки «Спартака» находятся в конце тяжелых сборов, есть усталость. Тем не менее, думаю, что игра получилась хорошей в исполнении обеих команд.

— Если говорить в целом, насколько результат важен в таких матчах?

— Не нужно сильно зацикливаться на счете, все-таки это товарищеская игра. Победа, конечно, дает уверенности в своих силах. Но мне важнее увидеть правильную динамику и хорошую организацию, что как раз нам не хватило во втором тайме.

Следующий матч «Астана» проведет 26 января, а соперником станет еще один клуб российской премьер-лиги — «Краснодар», который ушел на перерыв на четвертом месте.

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