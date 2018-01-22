«Победа дает уверенность». Стойлов прокомментировал матч cо «Спартаком»
Он рассказал, что ему не понравилось в действиях команды.
Он рассказал, что ему не понравилось в действиях команды.
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над московским «Спартаком» на первом сборе в ОАЭ.
Игра завершилась со счетом 3:2. Голы в составе «Астаны» забили Марко Станоевич, Марин Томасов и Джордже Деспотович.
— Сегодня нам удалось показать хороший ритм игры с отличной организацией в первом тайме, во второй половине встречи мы потеряли необходимый ритм, — говорит Стойлов. — Но у нас идет лишь начальная стадия подготовки. Футболистам необходимо добавить желание и амбиции, чтобы бороться за свое место в составе.
Можно быть довольным победой, тем более над таким соперником, как «Спартак», но нам необходимо еще много работать! Видно, что игроки «Спартака» находятся в конце тяжелых сборов, есть усталость. Тем не менее, думаю, что игра получилась хорошей в исполнении обеих команд.
— Если говорить в целом, насколько результат важен в таких матчах?
— Не нужно сильно зацикливаться на счете,
Следующий матч «Астана» проведет 26 января, а соперником станет еще один клуб российской