«Зенит» — самый прибыльный клуб Европы, а на АПЛ ходят миллионы!

Источник: Советский спорт

На официальном сайте организации выложили отчет, согласно которому питерский «Зенит» стал самым прибыльным клубом 2016 года. Документ, состоящий из 126 страниц на английском языке, охватывает весь спектр футбольных исследований: начиная с увеличения посещаемости и динамике изменения владения клубами и заканчивая прибылью футбольных клубов и популярностью футболистов в социальных сетях.

Простому обывателю разобраться в целом калейдоскопе графиков довольно сложно. Барьером к пониманию может стать не только обилие экономических терминов, но и английский язык. Однако УЕФА уже в начале февраля обещает выложить русифицированную версию своего отчета.

Как следует из документа, московский «Спартак» занял четвертое место среди команд с наибольшей прибавкой к средней посещаемости, по сравнению с прошлым годом. В среднем количество зрителей на матчах красно-белых увеличилось на 7581 человек в сезоне 2016/2017. Следом за москвичами расположился «Краснодар». «Быки» прибавили к своей посещаемости 6422 болельщика. Ну, а безоговорочным лидером стал лондонский «Вест Хэм». На стадион «молотобойцев» приходило в среднем на 22062 фаната больше, чем в прошлом году. В целом же, английская премьер-лига занимает первое место по посещаемости. 380 игр посетили 13 607 420 зрителей. На третьем месте расположился английский Чемпионшип (11 086 368), а на девятом — Лига Один (4 373 496). Российской премьер-лиги в десятке не оказалось.

Что касается операционной прибыли, то в рейтинге лидирует «Манчестер Юнайтед». Питерский «Зенит» же замыкает первую десятку. Но по чистой прибыли «сине-бело-голубым» в Европе равных нет — она составила 77 миллионов евро. Второе место досталось «Тоттенхэму» (44 млн евро), а третье занял «Манчестер Юнайтед» (34 млн евро).

В комментариях к рейтингу УЕФА отмечает, что во многом первому месту «Зенита» поспособствовали трансферы футболистов.

Ожидаемо без российских команд остался и отчет по телетрансляциям. Сразу 16 из 20 лидирующих мест заняли представители английской премьер-лиги. Компанию им составляют итальянские «Ювентус» и «Интер», а также испанские «Барселона» и «Реал Мадрид».

Французские клубы «засветились» в рейтинге лучших по заработкам и тратам во время трансферного рынка. «Пари Сен-Жермен» за 2016 год выложил 418 миллионов евро за трансферы, а ближайший преследователь — «Манчестер Сити» — лишь 249 миллионов евро.