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02:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюбу зовут в «Енисей». В стихах

Главные трансферные слухи среды — в нашей традиционной подборке.

Источник: Спорт-Экспресс

КРАСНО-БЕЛЫЕ ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ С ВЕРИССИМО НА МАКСИМОВИЧА

В истории перехода бразильского центрального защитника Вериссимо в «Спартак» никакой динамики. В среду корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ дозвонился до агента футболиста Апаресиду Инасиу, и тот заявил: «В понедельник у меня была встреча с президентом “Сантоса”, он взял паузу в переговорах. Сейчас клуб решает, продавать Лукаса или нет. В четверг мы должны получить ответ. Предложения делал только “Спартак”, оба их “Сантос” отклонил. Еще две команды из Италии и Англии просто звонили. Желает ли уйти Вериссимо? Да, он хочет играть в Европе».

Пока же «Спартак» переключился на другого защитника — 26-летнего серба Николу Максимовича, который просидел последние полтора сезона на скамейке в «Наполи». Об этом игроке мы подробно написали. Итальянские СМИ сообщают, что красно-белые готовы предложить 15 миллионов за трансфер (либо — два миллиона за аренду на сезон и опция выкупа за те же 15 миллионов), а итальянцы, по информации Gazzetta dello Sport, не против.

ДЗЮБА УЖЕ «В «РУБИНЕ». ПОКА — В ИНСТАГРАМЕ

29-летний форвард за последний день сделал широченный шаг в сторону того, чтобы стать самым громким персонажем на зимнем трансферном рынке. Ночью он, будучи по официальной версии отправленным «Зенитом» в клинику вместо сборов в Эмиратах, опубликовал в Инстаграме видео усердных тренировок с хэштегами #ЗдоровКакЛев и #ГотовНаВсе100, затем процитировал стихотворение «Непокоренный», а днем на злободневную тему высказался его отец, заявивший, что Артем должен остаться в Санкт-Петербурге.

Тем временем на Дзюбу в Инстаграме уже подписался «Рубин» (верный признак скорого трансфера, ха-ха!), президент «Локомотива» Илья Геркус на вопрос ТАСС о возможном переходе форварда в его клуб выразил сомнение, что «Зенит» захочет усиливать конкурента, а единственной командой, которая сразу же пригласила Артема к себе, стал «Енисей». Красноярцы посвятили ему четверостишие:

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ЛЕСТЬЕНН — В «ТРАБЗОНСПОР»?

«Рубин» тоже взял с собой на сборы не всех футболистов основы, причем попавших в опалу куда больше, чем в «Зените». В ОЭА не полетели почти все легионеры. Один из них, Лестьенн, по информации La Derniere Heure, может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Сообщается, что турецкий клуб готов заплатить за 25-летнего форварда 2,5 миллиона евро, но «Рубин» просит пять. А покупали в 2016-м его казанцы вообще за 10. Вряд ли только сейчас кто-то заплатит за регрессирующего футболиста столько же. Отбить бы хотя бы половину.

ДОДО ДЛЯ АРМЕЙЦЕВ

Вокруг ЦСКА крутится немало трансферных слухов, и это довольно непривычно, учитывая предыдущие холостые трансферные окна. Но сейчас, видимо, какие-то финансовые ресурсы у красно-синих появляются. Очередным кандидатом на усиление называется 25-летний бразильский защитник Додо из «Сампдории». Он игрок не центра обороны, а левого фланга. То есть — потенциальный конкурент (или замена?) Щенникова, у которого после сезона заканчивается контракт.

Ранее Додо выступал за «Рому» и «Интер», в текущем клубе — с 2016-го. Основным исполнителем не стал, в нынешнем сезоне не провел ни одного матча, и вполне естественно, что разговоры отправляют его в другие клубы. Sampnews24 сообщает, что бразилец подходит под требования ЦСКА, но есть еще претенденты в лице СПАЛ и «Кальяри», желающие арендовать игрока. Ответ ожидается в ближайшее время.

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«ЗЕНИТ»: ЭДЕР В ОБМЕН НА ДРИУССИ?

Портал Premium Calcio опубликовал новость о встрече агента нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси (а заодно — Хавьера Пасторе из «ПСЖ») Марсело Симоньяна со спортивным директором «Интера» Пьеро Аусилио. Стороны якобы обсуждали возможный трансфер одного из названных футболистов.

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По информации издания, поводом для трансфера Дриусси из «Зенита» в «Интер» может послужить небольшое количество игрового времени, которое отводит аргентинцу Роберто Манчини. Петербуржцы могут обменять его в «Интер» на Эдера, потерявшего место в составе черно-синих с приходом Лучано Спаллетти и выходящего исключительно на замену. А Манчини, работая в Милане, Эдера очень ценил.

Чуть позже агент выступил с опровержением.

— Встречался ли я с представителями «Интера» по поводу перехода Дриусси? Нет, это неправда! Скажу, что Себастьян сейчас сконцентрирован на выступлении только за «Зенит», — цитирует Симоньяна «Спорт День за днем».

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