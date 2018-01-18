«Зенит» стал самым прибыльным футбольным клубом Европы в 2016 году
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
«Зенит» получил наибольшую чистую прибыль среди всех клубов — она составила 77 миллионов евро. Второе и третье места достались английским «Тоттенхэму» (44 млн) и «Манчестер Юнайтед» (34 млн) соответственно. Московский ЦСКА (17 млн) расположился на 17-й позиции.
Отмечается, что во многом первому месту «Зенита» поспособствовали трансферы игроков.
При подсчете в УЕФА изучали финансовые аспекты деятельности клубов, посещаемость матчей, спонсорство, телевизионные контракты и прочее.
Московский «Спартак» стал четвертым в списке команд с наибольшей прибавкой к средней посещаемости домашних матчей в сравнении с предыдущим сезоном. У «красно-белых» в среднем аудитория увеличилась на 7581 человека и составила 32760 в сезоне-2016/17. Лидером по этому показателю является лондонский «Вест Хэм» с прибавкой в виде 22062 болельщиков (всего — 56972). «Краснодар», чья посещаемость выросла на 6422 человека (до 15886 зрителей) — пятый.