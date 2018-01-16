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18:29 (мск), источник: ТАСС

Все допинг-протоколы, не найденные после запроса ФИФА, не относятся к россиянам

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Восемь протоколов допинг- контроля, запрошенных Международной федерацией футбола (ФИФА) у Российского футбольного союза (РФС), но не обнаруженных в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), не имеют отношения к россиянам. Как сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации, часть из них была взята в рамках чемпионата Украины не у российских игроков, а часть — на чемпионате мира 2012 года среди девушек до 17 лет в Азербайджане, в котором не принимала участие российская команда.

В декабре стало известно, что ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства (WADA), запросила у РФС информацию о 19 подозрительных пробах. Однако в РУСАДА, которое было ответственно за забор и хранение проб, не оказалось восьми из них.

«Как оказалось, пробы не имеют отношение к россиянам. Большая часть была взята в чемпионате Украины и не у россиян, остальная — во время чемпионата мира — 2012 среди девушек, в котором сборная России участия не принимала, — сообщил источник. — Поэтому в базе данных РУСАДА информации по ним не оказалось, их заказывали в московской антидопинговой лаборатории другие национальные или международные антидопинговые организации».

Одиннадцать протоколов, отправленных в ФИФА, принадлежат следующим игрокам: Роману Шишкину (московский «Локомотив»), Владимиру Габулову («Анжи»), Петру Немову («Крылья Советов»), болгарину Благою Георгиеву («Терек»), Сергею Чепчугову, Марио Фернандесу, японцу Кейсуке Хонде, Сергею Игнашевичу (все — ЦСКА), Олесе Машиной, Дарье Мещеряковой (обе — юношеская сборная России) и Владимиру Обухову (юношеская сборная).

Ранее в распоряжении WADA оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года. В середине декабря WADA предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных.

Позднее РФС объявил о том, что проведет расследование по процедуре допинг-тестирования в чемпионатах России в 2012—2015 годах, которое возглавил Александр Алаев, являющийся сейчас и. о. президента РФС. За помощью в расследовании РФС обратился в СК РФ.

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