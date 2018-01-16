Все допинг-протоколы, не найденные после запроса ФИФА, не относятся к россиянам

В декабре стало известно, что ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства (WADA), запросила у РФС информацию о 19 подозрительных пробах. Однако в РУСАДА, которое было ответственно за забор и хранение проб, не оказалось восьми из них.

«Как оказалось, пробы не имеют отношение к россиянам. Большая часть была взята в чемпионате Украины и не у россиян, остальная — во время чемпионата мира — 2012 среди девушек, в котором сборная России участия не принимала, — сообщил источник. — Поэтому в базе данных РУСАДА информации по ним не оказалось, их заказывали в московской антидопинговой лаборатории другие национальные или международные антидопинговые организации».

Одиннадцать протоколов, отправленных в ФИФА, принадлежат следующим игрокам: Роману Шишкину (московский «Локомотив»), Владимиру Габулову («Анжи»), Петру Немову («Крылья Советов»), болгарину Благою Георгиеву («Терек»), Сергею Чепчугову, Марио Фернандесу, японцу Кейсуке Хонде, Сергею Игнашевичу (все — ЦСКА), Олесе Машиной, Дарье Мещеряковой (обе — юношеская сборная России) и Владимиру Обухову (юношеская сборная).

Ранее в распоряжении WADA оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года. В середине декабря WADA предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных.