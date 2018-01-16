Допинг в российском футболе: ФИФА задает вопросы Родченкову

Источник: AFP 2018

МЕССЕДЖ ФИФА

«ФИФА уже получила информацию от доктора Родченкова, так как мы контактировали с профессором Маклареном. Он предоставил нам информацию, которую ранее получил от Родченкова, — говорится в сообщении ФИФА, которое в своем Твиттере опубликовал журналист британского Sky Sports Брайан Суонсон. — Добавим, что после первоначального изучения новых данных из московской лаборатории, которые недавно предоставило ВАДА, ФИФА подготовила список конкретных вопросов к адвокату Родченкова, чтобы тот переслал их своему клиенту.

Кроме того, ФИФА попросила провести анализ определенного числа образцов (выбранных ВАДА) и попросила сделать это в приоритетном порядке. ВАДА проинформировало ФИФА, что приоритет будет выставлен группой экспертов. Пока мы не получали информации от этой группы.

КОГО И КАК ДАВНО ПОДОЗРЕВАЮТ?

В декабре 2016-го во второй части доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена (он поднял вопрос о межведомственной системе допинг-махинаций во время, а также до и после зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи, которая якобы охватывала более тысячи спортсменов из трех десятков видов спорта) подозрительными были названы пробы 34 футболистов. Канадский профессор использовал данные, дневники и списки Родченкова.

В июне 2017-го во время Кубка конфедераций британская Daily Mail включила в число подозреваемых весь состав сборной России Фабио Капелло на чемпионате мира-2014. В ФИФА не уставали подчеркивать: нарушений антидопинговых правил футболистами из России нет, но расследование продолжается.

В ноябре 2017-го появилась информация от адвоката Родченкова Джима Уолдена о том, что специалист готов предоставить ФИФА нужные сведения по участию футболистов в «допинговой программе». При этом ранее Цюриху не удавалось выйти с ним на связь. В декабре ВАДА разослало в международные федерации новую информацию — данные из базы Московской антидопинговой лаборатории о тестах, которые проводились с января 2012 по август 2015 года.

После этого ФИФА запросила у российской стороны для проверки недоступные ей сведения о 19 пробах футболистов. В РФС в контакте с ФИФА, а также СКР (Следственным комитетом России) и РУСАДА приступила к работе специальная комиссия во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым, которая должна была в кратчайшие сроки выявить факты возможных нарушений антидопинговых правил в ходе соревновательного контроля.

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