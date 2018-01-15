Журналист Daily Star: Расизм процветает и в Англии
Спортивный обозреватель британского издания Daily Star Джереми Кросс после травли «Спартака» английскими СМИ посвятил авторскую колонку проблеме расизма. Приводим текст этой неоднозначной статьи.
Спортивный обозреватель британского издания Daily Star Джереми Кросс после травли «Спартака» английскими СМИ посвятил авторскую колонку проблеме расизма. Приводим текст этой неоднозначной статьи.
Россия не может избежать пристального внимания — не в последнюю очередь потому, что через шесть месяцев примет чемпионат мира, будучи при этом нацией, в которой много расистов.
Вы наверняка еще раз услышали разговоры на эту тему, когда московский «Спартак» открыто поиздевался над тремя своими темнокожими футболистами в социальных сетях на выходных. Видео, на котором те вместе тренируются, клуб сопроводил позорной подписью: «Посмотрите, как шоколад тает на солнце».
Но вопрос: действительно ли мы считаем, что вправе учить их морали?
Я вас умоляю — мы сами не лучше.
Расизм поднял свою уродливую голову и приоткрыл лицо для того, чтобы напомнить, какая же мы на самом деле группа абсолютных лицемеров.
Ведь «Ньюкасл» в настоящее время проводит расследование дела, связанного с обвинениями в расизме главного тренера молодежной команды (U-23) Питера Бирдсли по отношению к собственным игрокам.
А тем временем в Лондоне Футбольная ассоциация Англии начала расследование после того, как три бывших игрока молодежной команды «Челси» подали судебные иски против клуба, в которых они признались, что темнокожие футболисты были подвержены ужасающему расизму и физическому воздействию со стороны своих же тренеров.
Обвинения направлены против бывшего тренера «синих» Грэма Рикса и Гвина Уильямса, известного специалиста, служащего клубу уже более двух десятилетий. Оба отрицают претензии.
Не далее как в субботу защитник «Брайтона» Гаэтан Бонг заявил, что Джей Родригес из «Вест Бромвича» оскорблял его по расовому признаку, а всего 10 дней назад защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт такие же обвинения адресовал Роберту Фирмину.
И это мы назвали лишь те предполагаемые инциденты, которые случились в последние две недели.
Футбольная ассоциация специально выделила 180 миллионов фунтов на борьбу с расизмом и сексизмом, но с такими темпами роста инцидентов и расследований их работа обесценится.
И все это говорит о том, что происходящее в английском футболе — не более, чем печальное и удручающее отражение всего нашего общества.
Боже мой, на дворе XXI век! Почему цвет кожи еще имеет для
А в июне стартует чемпионат мира, и мы все по очереди начнем учить морали русских расистов, которые позорят футбол. Но лучше бы нам подумать о другом, а не о русских.
Давайте перестанем показывать пальцами на
2018 год должен быть посвящен борьбе с этим социальным раком, который отказывается исчезать. И футбол играет в этой борьбе очень важную роль.
Здоровье английского футбола не отразит одно лишь выступление команды Гарета Саутгейта на футбольных полях в России.
Его охарактеризует то, как мы боремся с проблемой расизма — как на трибунах, так и на поле.
Вот что определит наш национальный спорт в следующие 12 месяцев.
Подготовил Михаил ГОНЧАРОВ.