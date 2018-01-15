Журналист Daily Star: Расизм процветает и в Англии

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Россия не может избежать пристального внимания — не в последнюю очередь потому, что через шесть месяцев примет чемпионат мира, будучи при этом нацией, в которой много расистов.

Вы наверняка еще раз услышали разговоры на эту тему, когда московский «Спартак» открыто поиздевался над тремя своими темнокожими футболистами в социальных сетях на выходных. Видео, на котором те вместе тренируются, клуб сопроводил позорной подписью: «Посмотрите, как шоколад тает на солнце».

Но вопрос: действительно ли мы считаем, что вправе учить их морали?

Я вас умоляю — мы сами не лучше.

Расизм поднял свою уродливую голову и приоткрыл лицо для того, чтобы напомнить, какая же мы на самом деле группа абсолютных лицемеров.

Ведь «Ньюкасл» в настоящее время проводит расследование дела, связанного с обвинениями в расизме главного тренера молодежной команды (U-23) Питера Бирдсли по отношению к собственным игрокам.

А тем временем в Лондоне Футбольная ассоциация Англии начала расследование после того, как три бывших игрока молодежной команды «Челси» подали судебные иски против клуба, в которых они признались, что темнокожие футболисты были подвержены ужасающему расизму и физическому воздействию со стороны своих же тренеров.

Обвинения направлены против бывшего тренера «синих» Грэма Рикса и Гвина Уильямса, известного специалиста, служащего клубу уже более двух десятилетий. Оба отрицают претензии.

Не далее как в субботу защитник «Брайтона» Гаэтан Бонг заявил, что Джей Родригес из «Вест Бромвича» оскорблял его по расовому признаку, а всего 10 дней назад защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт такие же обвинения адресовал Роберту Фирмину.

И это мы назвали лишь те предполагаемые инциденты, которые случились в последние две недели.

Футбольная ассоциация специально выделила 180 миллионов фунтов на борьбу с расизмом и сексизмом, но с такими темпами роста инцидентов и расследований их работа обесценится.

И все это говорит о том, что происходящее в английском футболе — не более, чем печальное и удручающее отражение всего нашего общества.

Боже мой, на дворе XXI век! Почему цвет кожи еще имеет для кого-то хотя бы малейшее значение?!

А в июне стартует чемпионат мира, и мы все по очереди начнем учить морали русских расистов, которые позорят футбол. Но лучше бы нам подумать о другом, а не о русских.

Давайте перестанем показывать пальцами на кого-то еще и взглянем в сторону дома. Россия — не единственное место в мире, где эта проблема пробивается наружу.

2018 год должен быть посвящен борьбе с этим социальным раком, который отказывается исчезать. И футбол играет в этой борьбе очень важную роль.

Здоровье английского футбола не отразит одно лишь выступление команды Гарета Саутгейта на футбольных полях в России.

Его охарактеризует то, как мы боремся с проблемой расизма — как на трибунах, так и на поле.

Вот что определит наш национальный спорт в следующие 12 месяцев.