Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Сергей Лазарев с сыном отдыхает в Майами
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Бывшую девушку Леонардо ДиКаприо обвинили в полноте
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.01
Манчестер Юнайтед3
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
15.01
Бетис3
Леганес2
Футбол. Зарубежный
14.01
Нант0
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Все события
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Геннадий Орлов сообщил о возможном переходе Артема Дзюбы в «Уфу»
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сток» в матче чемпионата Англии
Екатерина Андреева и ее дочь проводят время в Италии
Бывшую девушку Леонардо ДиКаприо обвинили в полноте
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
18Матч Звезд КХЛ в Астане
26События 2017 года в фотографиях
15 января, источник: Спорт-Экспресс

Журналист Daily Star: Расизм процветает и в Англии

Спортивный обозреватель британского издания Daily Star Джереми Кросс после травли «Спартака» английскими СМИ посвятил авторскую колонку проблеме расизма. Приводим текст этой неоднозначной статьи.

Источник: Reuters

Россия не может избежать пристального внимания — не в последнюю очередь потому, что через шесть месяцев примет чемпионат мира, будучи при этом нацией, в которой много расистов.

Вы наверняка еще раз услышали разговоры на эту тему, когда московский «Спартак» открыто поиздевался над тремя своими темнокожими футболистами в социальных сетях на выходных. Видео, на котором те вместе тренируются, клуб сопроводил позорной подписью: «Посмотрите, как шоколад тает на солнце».

Но вопрос: действительно ли мы считаем, что вправе учить их морали?

Я вас умоляю — мы сами не лучше.

Расизм поднял свою уродливую голову и приоткрыл лицо для того, чтобы напомнить, какая же мы на самом деле группа абсолютных лицемеров.

Ведь «Ньюкасл» в настоящее время проводит расследование дела, связанного с обвинениями в расизме главного тренера молодежной команды (U-23) Питера Бирдсли по отношению к собственным игрокам.

А тем временем в Лондоне Футбольная ассоциация Англии начала расследование после того, как три бывших игрока молодежной команды «Челси» подали судебные иски против клуба, в которых они признались, что темнокожие футболисты были подвержены ужасающему расизму и физическому воздействию со стороны своих же тренеров.

Обвинения направлены против бывшего тренера «синих» Грэма Рикса и Гвина Уильямса, известного специалиста, служащего клубу уже более двух десятилетий. Оба отрицают претензии.

Не далее как в субботу защитник «Брайтона» Гаэтан Бонг заявил, что Джей Родригес из «Вест Бромвича» оскорблял его по расовому признаку, а всего 10 дней назад защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт такие же обвинения адресовал Роберту Фирмину.

Во время загрузки произошла ошибка.

И это мы назвали лишь те предполагаемые инциденты, которые случились в последние две недели.

Футбольная ассоциация специально выделила 180 миллионов фунтов на борьбу с расизмом и сексизмом, но с такими темпами роста инцидентов и расследований их работа обесценится.

И все это говорит о том, что происходящее в английском футболе — не более, чем печальное и удручающее отражение всего нашего общества.

Боже мой, на дворе XXI век! Почему цвет кожи еще имеет для кого-то хотя бы малейшее значение?!

А в июне стартует чемпионат мира, и мы все по очереди начнем учить морали русских расистов, которые позорят футбол. Но лучше бы нам подумать о другом, а не о русских.

Давайте перестанем показывать пальцами на кого-то еще и взглянем в сторону дома. Россия — не единственное место в мире, где эта проблема пробивается наружу.

2018 год должен быть посвящен борьбе с этим социальным раком, который отказывается исчезать. И футбол играет в этой борьбе очень важную роль.

Здоровье английского футбола не отразит одно лишь выступление команды Гарета Саутгейта на футбольных полях в России.

Его охарактеризует то, как мы боремся с проблемой расизма — как на трибунах, так и на поле.

Вот что определит наш национальный спорт в следующие 12 месяцев.

Подготовил Михаил ГОНЧАРОВ.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вот уже действительно сделка века
Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS?
Вальверде обходит Гвардьолу, «Реал» приближается к зоне вылета
Геннадий Орлов сообщил о возможном переходе Артема Дзюбы в «Уфу»
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сток» в матче чемпионата Англии
Spiegel: Месси скрывал доходы с помощью благотворительных матчей
Стала известна дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова
Дан Петреску каждый месяц будет требовать снять очки с «Кубани»
Новости
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Сергей Лазарев с сыном отдыхает в Майами Певец растрогал соцсети милым снимком с Никитой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь