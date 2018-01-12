У «Локо» уведут Фернандеша? Пять главных трансферных слухов дня

Источник: Спорт-Экспресс

КРОМЕ «ВЕСТ ХЭМА», НИКТО ЗАПРОСОВ ПО СМОЛОВУ НЕ ДЕЛАЛ

У лучшего бомбардира двух последних российских чемпионатов новый представитель на Туманном Альбионе — Марк Маккей. Эту новость в интервью «СЭ» подтвердили в ProSport Management. «Маккей — друг нашей компании, он официально и эксклюзивно уполномочен клубом “Вест Хэм” на ведение переговоров по возможному переходу Федора Смолова. Но в данный момент “Краснодар” и мы рассматриваем и другие варианты, в том числе в Англии», — говорится в заявлении компании, представляющей интересы футболиста.

А сам Маккей в пятницу высказался по поводу возможной судьбы Федора, выразив недоумение отсутствием предложений.

— Не могу поверить, что больше никто в премьер-лиге не сделал запроса по Смолову в это трансферное окно, — цитирует The Sun Маккея. — Мы привели Димитри Пайета в «Вест Хэм», когда о нем никто не знал. Но скоро о нем узнали все, думаю, со Смоловым будет такая же ситуация. Все о нем узнают и будут проявлять интерес. Он доказал, что является хорошим форвардом. Посмотрите хотя бы на два гола, которые он забил за Россию в матче с Испанией в ноябре в поединке с двумя лучшими защитниками мира Серхио Рамосом и Жераром Пике и лучшим вратарем мира Давидом де Хеа.

Федор СМОЛОВ | Источник: Спорт-Экспресс

ФЕРНАНДЕШЕМ ИНТЕРЕСУЕТСЯ «ИНТЕР»

Тревожные новости для железнодорожников, только-только улетевших в Испанию готовиться к весенней части сезона, прибыли из Италии. Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что ведущий хавбек красно-зеленых Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Интере». Миланский клуб якобы сделал запрос по поводу трансфера 31-летнего португальца, а издание Maisfutebol добавило, что футболист согласился на переезд на Апеннины.

Впрочем, у «Локомотива» иное мнение. Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков в интервью «Р-Спорт» заявил: «У Фернандеша действующий контракт в “Локомотиве” до 2019 года. Он является футболистом команды, и он нам нужен. Если до меня переговоры о трансфере не дошли, значит, никакой конкретики нет вообще. Я тоже хочу Криштиану Роналду бесплатно, но что теперь сделать».

ЗЕ ЛУИШ | Источник: Спорт-Экспресс

ЗЕ ЛУИШ И «БРАЙТОН»: ДОГОВОРЕННОСТЕЙ НЕТ

Всю прошлую неделю спартаковские болельщики и специалисты спорили, стоит ли продавать форварда сборной Кабо-Верде в Англию и как относиться к озвученной сумме в 20 миллионов евро за переход. А сегодня «Брайтон» выступил с официальным заявлением.

— Все это — не более чем спекуляции во время трансферного окна, — сказал главный тренер команды Крис Хьютон. — Но мы постоянно в работе. Наши скауты постоянно ищут людей и анализируют игру. Всегда хочется найти оптимальное решение. Мы усердно работаем над этим. Никаких договоренностей нет, близости к сделке не видно.

Похоже, болельщикам, симпатизирующим Зе Луишу и не желающим его ухода, пока можно выдохнуть.

Клинтон НЖИ уже пытался закрепиться в Англии, а теперь переедет в Россию? | Источник: AFP 2018

КЛИНТОН ДЛЯ КРАСНО-БЕЛЫХ.

Хотя на историю Зе Луиша можно взглянуть и по-другому. Причина тому — интерес со стороны красно-белых к нападающему «Марселя» Клинтону Нжи. Как утверждает L’Equipe, московский клуб интересовался возможностью покупки 24-летнего камерунца, но сам футболист отказался от перехода. А ведь французы не против продажи форварда, не имеющего постоянной практики. В нынешнем чемпионате он провел девять матчей и забил пять голов. Действительно ли «Спартак» ищет нового нападающего?

НЕЙМАР — В «РЕАЛ» ЗА 400 МИЛЛИОНОВ?!

Авторитетная испанская Marca сообщает, что «Реал» очень хочет осуществить мощный трансфер, который принесет долгосрочный эффект с точки зрения спортивных и финансовых результатов. Иными словами, «Королевский клуб» планирует подписать новую суперзвезду в расцвете сил. По данным издания, главной целью мадридцев станет Неймар, на которого они готовы потратить в районе 400 миллионов евро.