У «Локо» уведут Фернандеша? Пять главных трансферных слухов дня
«СЭ» собрал все ключевые трансферные новости прошедшего дня.
«СЭ» собрал все ключевые трансферные новости прошедшего дня.
КРОМЕ «ВЕСТ ХЭМА», НИКТО ЗАПРОСОВ ПО СМОЛОВУ НЕ ДЕЛАЛ
У лучшего бомбардира двух последних российских чемпионатов новый представитель на Туманном Альбионе — Марк Маккей. Эту новость в интервью «СЭ» подтвердили в ProSport Management. «Маккей — друг нашей компании, он официально и эксклюзивно уполномочен клубом “Вест Хэм” на ведение переговоров по возможному переходу Федора Смолова. Но в данный момент “Краснодар” и мы рассматриваем и другие варианты, в том числе в Англии», — говорится в заявлении компании, представляющей интересы футболиста.
А сам Маккей в пятницу высказался по поводу возможной судьбы Федора, выразив недоумение отсутствием предложений.
— Не могу поверить, что больше никто в
ФЕРНАНДЕШЕМ ИНТЕРЕСУЕТСЯ «ИНТЕР»
Тревожные новости для железнодорожников,
Впрочем, у «Локомотива» иное мнение. Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков в интервью «Р-Спорт» заявил: «У Фернандеша действующий контракт в “Локомотиве” до 2019 года. Он является футболистом команды, и он нам нужен. Если до меня переговоры о трансфере не дошли, значит, никакой конкретики нет вообще. Я тоже хочу Криштиану Роналду бесплатно, но что теперь сделать».
ЗЕ ЛУИШ И «БРАЙТОН»: ДОГОВОРЕННОСТЕЙ НЕТ
Всю прошлую неделю спартаковские болельщики и специалисты спорили, стоит ли продавать форварда сборной
— Все это — не более чем спекуляции во время трансферного окна, — сказал главный тренер команды Крис Хьютон. — Но мы постоянно в работе. Наши скауты постоянно ищут людей и анализируют игру. Всегда хочется найти оптимальное решение. Мы усердно работаем над этим. Никаких договоренностей нет, близости к сделке не видно.
Похоже, болельщикам, симпатизирующим Зе Луишу и не желающим его ухода, пока можно выдохнуть.
КЛИНТОН ДЛЯ
Хотя на историю Зе Луиша можно взглянуть и
НЕЙМАР — В «РЕАЛ» ЗА 400 МИЛЛИОНОВ?!
Авторитетная испанская Marca сообщает, что «Реал» очень хочет осуществить мощный трансфер, который принесет долгосрочный эффект с точки зрения спортивных и финансовых результатов. Иными словами, «Королевский клуб» планирует подписать новую суперзвезду в расцвете сил. По данным издания, главной целью мадридцев станет Неймар, на которого они готовы потратить в районе 400 миллионов евро.
С одной стороны, поверить в эту новость трудно —