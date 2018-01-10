Весенняя часть чемпионата Крыма по футболу стартует 3 марта

«Чемпионат возобновится 3 марта 2018 года, когда будут проведены первые матчи 15-го тура сезона-2017/18 (3−4-й круг), а завершающий, 28-й тур, состоится 2 июня», — говорится в сообщении.
Матчи 15-го тура пройдут 3 и 4 марта. Керченский «Океан» примет «Крымтеплицу», «Севастополь» также на своем поле — ялтинский «Рубин», а феодосийская «Кафа» — лидера чемпионата «Евпаторию».
«Евпатория» завершила 2017 год лидером чемпионата Крыма, набрав 37 очков. Далее следуют «Севастополь» (32), «ТСК-Таврия» (29), «Крымтеплица» (21), «Океан» (19), «Кызылташ» (14), «Рубин» (5), «Кафа» (3).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».