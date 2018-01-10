Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Люди определили больных по лицу
В британской школе девочек запретили называть девочками
«Последние 2 дня был в прострации»: экс-жена о смерти Державина
Светлана Бондарчук примерила полупрозрачный наряд
Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.01
Атлетик2
Алавес0
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта2
Реал2
Футбол. Зарубежный
8.01
Малага0
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
12.01
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
12.01
Страсбур
Генгам
Футбол. Зарубежный
12.01
Хетафе
Малага
Все события
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита»
«Зенит»: Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой
Кендалл Дженнер изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии
Светлана Бондарчук примерила полупрозрачный наряд
Люди определили больных по лицу
Что делать, если на праздниках вы сбили график сна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
10Сборная России будущего. По версии УЕФА
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
15:01 (мск), источник: ТАСС

Весенняя часть чемпионата Крыма по футболу стартует 3 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Весенняя часть чемпионата Крыма по футболу стартует 3 марта матчем между симферопольским клубом «ТСК-Таврия» и бахчисарайским «Кызылташем». Об этом сообщается на официальном сайте Крымского футбольного союза (КФС).

«Чемпионат возобновится 3 марта 2018 года, когда будут проведены первые матчи 15-го тура сезона-2017/18 (3−4-й круг), а завершающий, 28-й тур, состоится 2 июня», — говорится в сообщении.

Читайте также
«Евпатория» разгромила ялтинский «Рубин» в матче чемпионата Крыма по футболу

Матчи 15-го тура пройдут 3 и 4 марта. Керченский «Океан» примет «Крымтеплицу», «Севастополь» также на своем поле — ялтинский «Рубин», а феодосийская «Кафа» — лидера чемпионата «Евпаторию».

«Евпатория» завершила 2017 год лидером чемпионата Крыма, набрав 37 очков. Далее следуют «Севастополь» (32), «ТСК-Таврия» (29), «Крымтеплица» (21), «Океан» (19), «Кызылташ» (14), «Рубин» (5), «Кафа» (3).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита»
«Зенит»: Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой
«Барселона» осталась без денег
Игроки «Реала» устали от эгоизма Роналду и выступили против него
Сборная России по футболу примет в Москве команду Турции
Тарьей Бё на открытии этапа КМ в Рупольдинге попытался выдать себя за Йоханнеса
СМИ: В услугах игрока«Зенита» заинтересован «Антальяспор»
Новости
Авто
Как японцы убьют двигатель внутреннего сгорания Мы побывали на опытной ветряной электростанции Hama Wing в Японии, где производят водород для транспорта на топливных элементах. Японцы, действительно, готовы избавить мир от ДВС!
Hi-Tech
PornHub: в России все еще любят Сашу Грей Страна потеряла целых 6 позиций в рейтинге активности на сайте
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети Юная американка Ханна Монджи решила записать на видео свое обращение к новорожденному сыну, чтобы тот знал, как она его любит.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь