Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Караваев и «Спартак». Ковач что-то слышал
Самые громкие трансферные слухи вторника — в традиционном обзоре «СЭ».
Самые громкие трансферные слухи вторника — в традиционном обзоре «СЭ».
ЗЕ ЛУИШ УЛЫБАЕТСЯ, ПО ВЕРИССИМО ДОГОВАРИВАЮТСЯ
Начнем обзор с очередного эпизода бразильского сериала о возможном переходе в «Спартак» защитника Лукаса Вериссимо. «СЭ» получил комментарий от агента игрока Тиагу Тавейры.
— Трансфер все еще не оформлен, — сказал Тавейра. — Представители «Спартака» и «Сантоса» обсуждают условия сделки. Мы ждем, когда москвичи сделают официальное предложение. Если оно будет принято, то начнем обсуждать условия личного соглашения Вериссимо.
Уже вечером Globo Esporte сообщил, что в ближайшее время футболист и его клуб могут получить более привлекательное предложение из Англии, и вопрос продажи 22-летнего защитника руководство «Сантоса» обсудит 11 января.
И если в этой истории многое происходит в публичном пространстве, то по поводу интереса английского «Брайтона» к нападающему
Кстати, в Англии уверяют, что претендентом на переход в «Брайтон» является и не имеющий твердого места в составе «Эвертона»
Завершим спартаковскую тему вновь возобновившимися разговорами о возможном возвращении в Москву защитника Вячеслава Караваева, от которого летом отказался «Локомотив». Судя по комментарию, полученному «СЭ» от
— Насколько я знаю, Караваев полетит с командой на сбор в Испанию, — рассказал Ковач. — Его будущее? Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору. Я не владею такой информацией. Но я бы хотел, чтобы он остался у нас. Пишут об интересе к нему со стороны «Спартака»? Все может быть, все может быть. Конкретной информацией у меня нет, но
КРИШИТО УЙДЕТ БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ?
Роберто Манчини, не исключивший возможности поработать со сборной Италии и, по данным СМИ, входящий в список кандидатов на пост наставника «Скуадры адзурры» вместе с Карло Анчелотти и Антонио Конте, коснулся и темы перспектив Доменико Кришито в «Зените».
— Не думаю, что Кришито покинет команду в январе, — заявил наставник
Вместе с тем, уже летом истекает контракт капитана с «Зенитом», и он может покинуть
— У меня нет никаких новостей на этот счет — сказал ведущий дела Кришито агент. — Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал.
Еще одна информация о «Зените» получена «СЭ» от агента Эмилиано Ригони, опровергшего слухи о возможном переходе своего клиента в «Эвертон».
— Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время! — сказал Хуан Крус Ольер. — Если «Зенит» получит предложение от «Эвертона» по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. «Зенит» и «Эвертон» не могут вести переговоры, не уведомив меня. Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка.
ЭДЕР МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ ВО ФРАНЦИЮ, НО…
Тема досрочного завершения арендного соглашения португальца и его расставания с «Локомотивом» всплыла несколько дней назад, когда главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье посетовал на невозможность заявлять новичков и скудность атакующих резервов «догов». В качестве запасного варианта специалист упомянул возвращение Эдера, а теперь проработку такого сценария подтвердил агент форварда.
— Эдеру нравится в «Локомотиве», — рассказал он в интервью L’Equipe. — Он снова начал забивать. Но позиция вполне четкая. Если оба клуба договорятся о прекращении аренды, Эдер согласится с этим решением.
В общем, клубам нужно договориться, и, соответственно, при дальнейшем развитии ситуации железнодорожникам необходимо подыскать Эдеру замену. Конечно, в строй вернется Ари, и есть еще прекрасно чувствующий себя на острие атаки Джефферсон Фарфан, однако очевидно: для борьбы за чемпионство, да еще и с учетом
Главный тренер московского клуба Юрий Семин не стал комментировать данную информацию, а председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» подчеркнул:
— Я слова агентов не комментирую, особенно пересказанные через СМИ. Всегда говорю — если сделка свершится, тогда я готов комментировать. Сейчас действует договор аренды, по которому Эдер является футболистом «Локомотива». Никаких других документов на сегодняшний день не существует.
БАУЭР В АНГЛИИ. БУРЛАК — В САМАРЕ?
Продолжается исход игроков из пытающегося оптимизировать бюджет «Рубина». Сегодня клуб из столицы Татарстана подтвердил продажу в английский «Стоук Сити» защитника Морица Бауэра за 5 миллионов фунтов стерлингов. Ведут поиск новых команд и другие легионеры, а, кроме того, по данным «СЭ» Казань покинет защитник Тарас Бурлак. Футболист, потерявший место в составе с приходом Курбана Бердыева и проведший в текущем сезоне всего два матча в чемпионате России, не поедет на сбор «Рубина» в Эмираты, а его новой командой с большой долей вероятности станут ведущие борьбу за возвращение в
ДУМБЬЯ СМЕНИТ ПОРТУГАЛИЮ НА КИТАЙ
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья может найти себе новое место работы в Китае. Очевидно, что отметивший в канун Нового года 30-й день рождения ивуариец не слишком счастлив в «Спортинге», куда он только летом перебрался из «Базеля». Если в Швейцарии Думбья за прошлый сезон наколотил 21 мяч, то в Лиссабоне ему не удается составить реальную конкуренцию штампующему голы голландцу Басу Досту. В чемпионате Португалии Сейду всего лишь шесть раз выходил на замены, суммарно проведя на поле 106 минут. Вряд ли форварда утешают два точных удара в Лиге чемпионов и локальные декабрьские удачи вроде дубля в Кубке лиги и