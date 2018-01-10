Караваев и «Спартак». Ковач что-то слышал

ЗЕ ЛУИШ УЛЫБАЕТСЯ, ПО ВЕРИССИМО ДОГОВАРИВАЮТСЯ

Начнем обзор с очередного эпизода бразильского сериала о возможном переходе в «Спартак» защитника Лукаса Вериссимо. «СЭ» получил комментарий от агента игрока Тиагу Тавейры.

— Трансфер все еще не оформлен, — сказал Тавейра. — Представители «Спартака» и «Сантоса» обсуждают условия сделки. Мы ждем, когда москвичи сделают официальное предложение. Если оно будет принято, то начнем обсуждать условия личного соглашения Вериссимо.

Уже вечером Globo Esporte сообщил, что в ближайшее время футболист и его клуб могут получить более привлекательное предложение из Англии, и вопрос продажи 22-летнего защитника руководство «Сантоса» обсудит 11 января.

И если в этой истории многое происходит в публичном пространстве, то по поводу интереса английского «Брайтона» к нападающему красно-белых Зе Луишу информации минимум. Как и накануне, когда спартаковцы проходили медосмотр, во вторник перед вылетом чемпионов России на сбор в Эмираты форвард порадовал болельщиков совместными фото, но в ответ на вопрос об отъезде в Англию ограничился улыбкой.

Кстати, в Англии уверяют, что претендентом на переход в «Брайтон» является и не имеющий твердого места в составе «Эвертона» экс-нападающий «Локомотив» Умар Ньясс, которого «ириски» готовы отпустить за 13 миллионов фунтов. Это существенно меньше 20 миллионов за Зе Луиша, но тут в дело готовы вмешаться конкуренты в лице «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвича». Словом, вопрос остается открытым, тогда как о возвращении в «Спартак» защитника Маурисиу стоит забыть: агент бразильца заявил, что красно-белые не фигурируют в списке претендующих на его клиента команд.

Завершим спартаковскую тему вновь возобновившимися разговорами о возможном возвращении в Москву защитника Вячеслава Караваева, от которого летом отказался «Локомотив». Судя по комментарию, полученному «СЭ» от экс-спартаковца, а ныне тренера «Спарты» Радослава Ковача, дыма без огня не бывает.

— Насколько я знаю, Караваев полетит с командой на сбор в Испанию, — рассказал Ковач. — Его будущее? Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору. Я не владею такой информацией. Но я бы хотел, чтобы он остался у нас. Пишут об интересе к нему со стороны «Спартака»? Все может быть, все может быть. Конкретной информацией у меня нет, но что-то такое я слышал.

КРИШИТО УЙДЕТ БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ?

Роберто Манчини, не исключивший возможности поработать со сборной Италии и, по данным СМИ, входящий в список кандидатов на пост наставника «Скуадры адзурры» вместе с Карло Анчелотти и Антонио Конте, коснулся и темы перспектив Доменико Кришито в «Зените».

— Не думаю, что Кришито покинет команду в январе, — заявил наставник сине-бело-голубых в эфире канала Italia 1. — Он отличный парень и справляется со своими обязанностями. В чемпионате у нас дела идут хорошо. Мы начали хорошо, потом начался спад, но мы идем на второй строчке и надеемся догнать «Локомотив».

Вместе с тем, уже летом истекает контракт капитана с «Зенитом», и он может покинуть Санкт-Петербург на правах свободного агента. По крайней мере, такое впечатление оставила беседа «СЭ» с Андреа Д’Амико.

— У меня нет никаких новостей на этот счет — сказал ведущий дела Кришито агент. — Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал.

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Еще одна информация о «Зените» получена «СЭ» от агента Эмилиано Ригони, опровергшего слухи о возможном переходе своего клиента в «Эвертон».

— Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время! — сказал Хуан Крус Ольер. — Если «Зенит» получит предложение от «Эвертона» по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. «Зенит» и «Эвертон» не могут вести переговоры, не уведомив меня. Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка.

ЭДЕР МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ ВО ФРАНЦИЮ, НО…

Тема досрочного завершения арендного соглашения португальца и его расставания с «Локомотивом» всплыла несколько дней назад, когда главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье посетовал на невозможность заявлять новичков и скудность атакующих резервов «догов». В качестве запасного варианта специалист упомянул возвращение Эдера, а теперь проработку такого сценария подтвердил агент форварда.

— Эдеру нравится в «Локомотиве», — рассказал он в интервью L’Equipe. — Он снова начал забивать. Но позиция вполне четкая. Если оба клуба договорятся о прекращении аренды, Эдер согласится с этим решением.

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В общем, клубам нужно договориться, и, соответственно, при дальнейшем развитии ситуации железнодорожникам необходимо подыскать Эдеру замену. Конечно, в строй вернется Ари, и есть еще прекрасно чувствующий себя на острие атаки Джефферсон Фарфан, однако очевидно: для борьбы за чемпионство, да еще и с учетом плей-офф Лиги Европы этого недостаточно.

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Главный тренер московского клуба Юрий Семин не стал комментировать данную информацию, а председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» подчеркнул:

— Я слова агентов не комментирую, особенно пересказанные через СМИ. Всегда говорю — если сделка свершится, тогда я готов комментировать. Сейчас действует договор аренды, по которому Эдер является футболистом «Локомотива». Никаких других документов на сегодняшний день не существует.

БАУЭР В АНГЛИИ. БУРЛАК — В САМАРЕ?

Продолжается исход игроков из пытающегося оптимизировать бюджет «Рубина». Сегодня клуб из столицы Татарстана подтвердил продажу в английский «Стоук Сити» защитника Морица Бауэра за 5 миллионов фунтов стерлингов. Ведут поиск новых команд и другие легионеры, а, кроме того, по данным «СЭ» Казань покинет защитник Тарас Бурлак. Футболист, потерявший место в составе с приходом Курбана Бердыева и проведший в текущем сезоне всего два матча в чемпионате России, не поедет на сбор «Рубина» в Эмираты, а его новой командой с большой долей вероятности станут ведущие борьбу за возвращение в премьер-лигу «Крылья Советов». В Самаре, впрочем, Бурлак уже выступал: два с половиной года назад 27-летний футболист помог волжанам выиграть первенство ФНЛ, а следующий сезон стал для уроженца Владивостока лучшим за последние годы.

ДУМБЬЯ СМЕНИТ ПОРТУГАЛИЮ НА КИТАЙ

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья может найти себе новое место работы в Китае. Очевидно, что отметивший в канун Нового года 30-й день рождения ивуариец не слишком счастлив в «Спортинге», куда он только летом перебрался из «Базеля». Если в Швейцарии Думбья за прошлый сезон наколотил 21 мяч, то в Лиссабоне ему не удается составить реальную конкуренцию штампующему голы голландцу Басу Досту. В чемпионате Португалии Сейду всего лишь шесть раз выходил на замены, суммарно проведя на поле 106 минут. Вряд ли форварда утешают два точных удара в Лиге чемпионов и локальные декабрьские удачи вроде дубля в Кубке лиги и хет-трика в кубковом поединке против клуба из третьего дивизиона. Усложнить проведение сделки может желание «Спортинга» заработать 15 миллионов евро, что с учетом введенного в Китае налога на международные трансферы почти удвоит стоимость Думбья.