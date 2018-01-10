Валерий Газзаев: Необходимо созвать конференцию и выбрать нового президента РФС

Источник: Спорт-Экспресс

— 25 декабря Виталий Мутко заявил, что приостанавливает исполнение обязанностей как президент РФС, и назначил и.о. главы федерации Александра Алаева, который прежде трудился как гендиректор и генсекретарь. В тот же вечер вы, Валерий Георгиевич, взорвали интернет эмоциональным комментарием: «Временно можно быть только беременным». С тех пор хранили молчание, но сейчас, насколько я понимаю, готовы подробно изложить свою позицию.

— Да, так и есть. Дело в том, что в конце декабря всех по факту взяли на «вдруг». Сработал эффект неожиданности, на что и был расчет. Идет попытка ввести в заблуждение общественность.

Полагаю, даже дата исполкома РФС выбрана неслучайно (мероприятие не проводилось полгода, что само по себе очень странно и непонятно, и тут вдруг решили собраться в канун Нового года): перед праздниками у всех свои семейные дела, многие улетают в отпуска, и тему легко «заиграть». Так, в общем-то, и получилось. Мало кто пытался разобраться в том, что на самом деле произошло: хотя принятые решения о «приостановке» и выборе и.о. фактически нарушают Устав РФС, подобные нормы там не прописаны.

Впрочем, ряд уважаемых специалистов высказали свою твердую и здравую позицию. Это и Олег Иванович Романцев, и Вячеслав Иванович Колосков. Реакцию европейской общественности на то, что произошло, мы тоже увидели. Она крайне негативная.

Я же дал оперативный комментарий и выразил в нем свое отношение, чтобы детально обсудить ситуацию уже сейчас, после новогодних праздников. Ведь происходящее не выдерживает никакой критики — ни с юридической, ни с этической, ни с моральной точек зрения, с какого конца ни возьмись.

— Процитирую ваше декабрьское высказывание: «Такое ощущение, что глава РФС пытается ухватиться за последнюю соломинку — лишь бы удержаться на посту». Поясните.

— Давайте прямо по пунктам.

ПЕРВОЕ . Принятое на исполкоме решение не является легитимным.

Такой нормы, как «временное приостановление», ни в одном уставе ни одной спортивной федерации нет. Точнее, оно возможно разве что в житейской ситуации.

В данном же случае речь идет о некоем «обращении в суд». Хотя на тот момент еще были неизвестны выводы суда — более того, человек даже не подал иск, а лишь собирался это сделать! Но уже взял индульгенцию, и почему-то на полгода. Кстати, есть ли свежая информация: CAS принял дело в судопроизводство или нет? Если же пойти в гражданский суд как частное лицо, то все прекрасно понимают, что такое судиться, будучи частным лицом, с общественной организацией.

Но, несмотря ни на что, индульгенция выписана. Был назначен лояльный и.о. Бразды правления и запасной аэродром на случай перемен остались — а одновременно снята вся ответственность! И случись что в ближайшие полгода (а в них случится как минимум старт чемпионата мира!), ты говоришь: «Так, а я ни при чем!» И возвращаешься как ни в чем не бывало. Даже если сборная проигрывает, ты разводишь руками: «Ребята, ну вы же понимаете, я в этот момент отсутствовал. Был в судах. Или на Канарах. А матчи проходили в Петербурге и в Москве. Что я мог поделать! Но вот сейчас, после возвращения, мы все наладим».

Считаю, что в ближайшие месяцы должна быть созвана конференция РФС, где следует провести выборы нового президента федерации, по всем правилам. Меня, к слову, поразило, что прямо во время пресс-конференции после исполкома было без всякого стеснения сказано: нет в регламенте такой нормы — да ничего страшного, еще раз соберемся и пропишем. Подождите, как это пропишем? Только конференция вправе вносить поправки в такие пункты Устава, и только после этого они вступают в силу. Нельзя принимать решения задним числом. Нужно во всем следовать букве закона.

ВТОРОЕ . Как может человек уйти в отпуск или приостановить обязанности на полгода?

Послушайте, в середине июня стартует чемпионат мира по футболу в России, турнир планетарного масштаба и уникальное событие для нашей страны и в истории мирового спорта. Право провести ЧМ-2018 мы получили благодаря авторитету и личному участию президента нашей страны. И к такому знаковому и важному моменту мы подходим с и.о. на посту главы РФС?! Полный абсурд.

Кто будет отвечать за подготовку и обеспечение сборной перед турниром? Господин Алаев? И в случае неудачи (хотя мы все желаем сборной побед, но случиться может, согласитесь, всякое) всю ответственность возложат на него? А у человека, кстати, тоже будет право сказать: а какой с меня спрос, я же и.о. на посту главы РФС?! Меня просто попросили подхватить «выпавшее из рук знамя». И по-своему будет прав. Президент РФС должен был ответственно принять решение — либо я остаюсь и продолжаю работать, либо ухожу. Теперь же получилась коллективная безответственность. А как известно, у семи нянек дитя без присмотра.

Кроме того, уже весной нас ожидает напряженная концовка чемпионата России, где сразу пять клубов со своими амбициями претендуют на золото и на три места в Лиге чемпионов. Не исключено, что могут возникнуть какие-то проблемы, спорные ситуации, неоднозначные вопросы по судейству. Кто их будет решать?

Любопытно, что в Доме футбола, судя по высказываниям на пресс-конференции, сами точно не знают, на какой срок «приостановлена деятельность»!

Отмечу, что за последние две недели глава РФС, временно приостановивший исполнение обязанностей, решением премьер-министра Дмитрия Медведева был исключен из наблюдательного совета по подготовке к ЧМ-2018, а также покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018. Внимание — исключен, а не приостановлен! Организация чемпионата мира — большая ответственность, и заниматься ею должны те, у кого есть для этого все возможности. Так почему же в Российском футбольном союзе допустили ситуацию с приостановлением? Ведь это тоже важнейший участок работы, как непосредственно перед ЧМ-2018, так и в долгосрочной перспективе в плане развития футбола в стране. Так мы придем к тому, что наш футбол, который и без того находится не в лучшем состоянии, окончательно деградирует.

ТРЕТЬЕ . Приостановленный глава РФС сообщил, что собирается идти в суд против МОК. Само это желание я приветствую — мы должны отстаивать свои интересы. Но вопрос — почему он идет судиться только сейчас, а не когда на Россию посыпались обвинения?

Надо было обращаться гораздо раньше. По сути, прошло уже два года. Но до суда дело докатилось лишь сейчас — не когда пострадали сотни спортсменов, олимпийцев и паралимпийцев, а когда ситуация коснулась лично его. Знаю, не у всех наших атлетов была возможность обратиться в Лозаннский суд — это стоит серьезных денег, а их не хватало. Вот тогда и надо было помогать спортсменам, которые на международной арене защищают честь страны и приносят ей славу.

ЧЕТВЕРТОЕ . Выборы президента РФС состоялись в сентябре 2016 года. К тому моменту уже завершились Олимпиада в Рио, куда не пустили всю нашу легкоатлетическую сборную и десятки других спортсменов, и Паралимпиада, куда Россию не допустили вообще. Еще тогда, полтора года назад, всем было прекрасно известно о санкциях и претензиях со стороны МОК, ВАДА, ряда международных федераций, в том числе и персонально к тогдашнему министру спорта. То есть возникшие проблемы в тот момент ни для кого не были секретом и не стали неожиданностью. Получается, само его выдвижение и участие в выборах главы РФС было абсолютно безответственным, алогичным поступком, ведь уже тогда было ясно, что России предстоит тяжелая борьба, в том числе в судах, и что наши политические оппоненты не остановятся. И нынешняя ситуация, в декабре-2017, была ожидаема: человек шел на выборы, уже зная, что не сможет полноценно выполнять свои обязанности на посту главы РФС.

Ну, а о том, что происходило на самих выборах, я говорить не хочу. Кроме того, в момент выборов стоял и другой вопрос — о невозможности совмещения государственной должности (на тот момент — министра спорта) и общественной (главы РФС). На этом настаивают в ФИФА, это прописано в их нормативных документах. В результате представитель России был исключен из высшего органа управления ФИФА.

ПЯТОЕ . Раз уж вспомнили про выборы главы РФС, не могу не сказать вот о чем. Второй раз за полтора года мы видим, как перед нами откровенно разыгрывают спектакль. Три человека на исполкоме встают и дружно отказываются от роли и.о. главы РФС (речь идет про Никиту Симоняна, Сергея Прядкина и Сергея Анохина, все они являются вице-президентами РФС. — Прим. «СЭ»).

Та же самая консолидация, которую мы видели во время выборов в сентябре-2016 (тогда Сергей Прядкин, глава РФПЛ и вице-президент РФС, и Игорь Ефремов, глава ФНЛ, сняли свои кандидатуры в пользу Виталия Мутко. — Прим. «СЭ»).

Вице-президентство — это не вопрос «хочу — не хочу». Так положено по Уставу! Одна из обязанностей вице-президента — стать и.о. в случае, если что-то происходит с президентом РФС. Например, когда он тяжело заболел. А если вы «не можете» — например, по состоянию здоровья или в случае крайней занятости, вы тут же пишете заявление об отставке. Затем собирается конференция РФС и выбирает новых вице-президентов, раз прежние не могут и не хотят.

После случившегося должно быть именно так.

В общем, возникла масса вопросов. Подводя итог: считаю, что подобное приостановление в канун домашнего ЧМ-2018 — это очередное проявление безответственности и непрофессионализма.

— Валерий Георгиевич, после исполкома «Комсомольская правда» в своем материале назвала вас главным претендентом на пост главы РФС в случае новых выборов, но отметила, что есть опасения: в случае избрания Газзаева в нашем футболе грядет революция, а потрясений перед ЧМ-2018 никто не хочет. Поэтому и выборов стараются избежать.

— С 2013 года я говорю вовсе не о революции, а о четкой, продуманной и планомерной программе реформ, которая приведет не к потрясениям, а к развитию профессионального статуса футболистов, детско-юношеского, любительского и массового футбола, к значительному повышению коммерческой привлекательности и конкурентоспособности лиг, к улучшению результатов национальных сборных и отечественных клубов на международной арене.

Эти реформы российскому футболу необходимы! Причем как перед ЧМ-2018, так и после него, потому что на домашнем чемпионате мира, при всей его значимости, жизнь не заканчивается.