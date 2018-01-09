Вдова Льва Яшина рассказала о характере супруга
Вдова бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина Валентина рассказала, что ее супруг был «чересчур добрым». Ее слова приводит RT.
Вдова бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина Валентина рассказала, что ее супруг был «чересчур добрым». Ее слова приводит RT.
«Очень добрый, чересчур добрый. Мог снять рубашку и отдать ее любому.
В ноябре вратарь попал на официальный плакат чемпионата мира по футболу-2018 в России.
В июле Яшин попал в список лучших футболистов в истории по версии журнала FourFourTwo. Вратарь занял 22-е место и обошел португальца Эйсебио (23-й номер списка), бразильца Роналдиньо (24), голландца Руда Гуллита (37), итальянца Джанлуиджи Буффона (41) и соотечественника Олега Блохина (45).
Яшин — единственный голкипер в истории, завоевавший «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году. Тремя годами ранее в составе советской сборной он выиграл чемпионат Европы. Вместе с «Динамо» пять раз становился чемпионом страны.