Вдова Льва Яшина рассказала о характере супруга

Источник: РИА "Новости"

«Очень добрый, чересчур добрый. Мог снять рубашку и отдать ее любому. Кто-то мог сказать, какой красивый свитер. А он отвечал: “Я тебе подарю его”. Когда приезжал из-за границы, все, что привозил, он раздавал», — сказала Яшина.

В ноябре вратарь попал на официальный плакат чемпионата мира по футболу-2018 в России. Вице-премьер Виталий Мутко, объясняя выбор организаторов, заявил: «Плакат должен отображать символ и лицо отечественного футбола. И мы нисколько не сомневались, когда делали выбор».

В июле Яшин попал в список лучших футболистов в истории по версии журнала FourFourTwo. Вратарь занял 22-е место и обошел португальца Эйсебио (23-й номер списка), бразильца Роналдиньо (24), голландца Руда Гуллита (37), итальянца Джанлуиджи Буффона (41) и соотечественника Олега Блохина (45).