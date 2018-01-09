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9 января, источник: Lenta.Ru

Вдова Льва Яшина рассказала о характере супруга

Вдова бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина Валентина рассказала, что ее супруг был «чересчур добрым». Ее слова приводит RT.

Источник: РИА "Новости"

«Очень добрый, чересчур добрый. Мог снять рубашку и отдать ее любому. Кто-то мог сказать, какой красивый свитер. А он отвечал: “Я тебе подарю его”. Когда приезжал из-за границы, все, что привозил, он раздавал», — сказала Яшина.

В ноябре вратарь попал на официальный плакат чемпионата мира по футболу-2018 в России. Вице-премьер Виталий Мутко, объясняя выбор организаторов, заявил: «Плакат должен отображать символ и лицо отечественного футбола. И мы нисколько не сомневались, когда делали выбор».

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В июле Яшин попал в список лучших футболистов в истории по версии журнала FourFourTwo. Вратарь занял 22-е место и обошел португальца Эйсебио (23-й номер списка), бразильца Роналдиньо (24), голландца Руда Гуллита (37), итальянца Джанлуиджи Буффона (41) и соотечественника Олега Блохина (45).

Яшин — единственный голкипер в истории, завоевавший «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году. Тремя годами ранее в составе советской сборной он выиграл чемпионат Европы. Вместе с «Динамо» пять раз становился чемпионом страны.

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