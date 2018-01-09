Обладатель Кубка СССР по футболу Матюнин скончался на 58-м году жизни

Матюнин начал футбольную карьеру в московском «Динамо» в 1979 году, за которое выступал до 1986 года. В 1984 году в составе команды он стал обладателем Кубка СССР. Матюнин завершил игровую карьеру в 1995 году в возрасте 35 лет.