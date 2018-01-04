8 главных интриг 2018 года: «Локо» и чемпионство, Россия и чемпионат мира

Источник: Чемпионат.com

Наша сборная выйдет из группы на ЧМ?

Главное событие 2018 года — чемпионат мира в России. Никаких сомнений в том, что мундиаль всё-таки пройдёт в нашей стране, уже, наверное, не осталось. Теперь интриги вокруг турнира связаны непосредственно с футболом. Главный вопрос для болельщиков нашей сборной — сможет ли команда Черчесова выйти из группы. Соперники ей достались вполне удобоваримые: Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Ну, а попадание в плей-офф уже станет успехом для российских футболистов на домашнем ЧМ.

Кто станет чемпионом мира?

Германия или Бразилия? Аргентина или Испания? Может быть, Франция или Бельгия? А вдруг Россия?! Ответ узнаем всего через полгода.

«Локомотив» выиграет ЧР впервые с 2004 года?

На зимний перерыв московский «Локомотив» ушёл на первом месте в РФПЛ с преимуществом аж в 8 очков. Такого не было даже у «Спартака» в прошлом году. Сейчас «Локо» Сёмина выглядит главным претендентом на чемпионство. Причём в последний раз «железнодорожники» брали золото с этим же тренером почти 14 лет назад. Почувствуйте себя старыми: в том сезоне «Торпедо-Металлург» стал «Москвой», а в Кубок УЕФА пробились самарские «Крылья Советов».

В РФПЛ сменится лучший бомбардир?

Источник: Чемпионат.com

Третий год подряд в Премьер-Лиге феерит Фёдор Смолов. На этот раз он снова стал лучшим бомбардиром 20 осенне-зимних туров чемпионата, но с двумя преследователями. Во-первых, в «Зените» наконец заиграл, возможно, главный талант российского футбола Александр Кокорин. Во-вторых, много забивает спартаковец Квинси Промес. А Фарфан из «Локо» и Марков из «Тосно» отстают от Фёдора всего на два гола. Борьба за статус лучшего голеадора будет жаркой.

Российская команда выиграет еврокубок?

Впервые за долго время сразу четыре российские команды вышли в евровесну. ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» вместе будут бороться за победу в Лиге Европы. После жеребьёвки появились большие шансы на то, что еврокубок, пускай и второй по престижности, снова приедет в Россию. Причём шансов пока больше всего у «Зенита» как у самой укомплектованной команды из этой четвёрки.

«Реал» в третий раз подряд завоюет кубок чемпионов?

Источник: Reuters

Зимой мы всегда особенно скучаем по Лиге чемпионов и с нетерпением ждём возобновления турнира в феврале. На этот раз наибольшие надежды на яркий футбол связаны с двумя парами 1/8 финала: «Челси» — «Барселона» и «Реал» — «ПСЖ». В этом сезоне Лига чемпионов, похоже, сломалась — Мадриду достался сильный соперник в первом же раунде. Похоже, Зидану будет невероятно сложно взять Лигу чемпионов в третий раз подряд.

В Италии сменится чемпион впервые за семь лет?

В последнее время Серию А было невероятно скучно смотреть, ведь чемпион был известен задолго до начала турнира. С 2012 года первым был только «Ювентус», причём казалось, что эта серия не закончится никогда. Кажется, в этом сезоне у итальянцев будет новый чемпион. Ну, а кто именно — «Интер» Спаллетти или «Наполи» Сарри — узнаем в мае.

Неймар выиграет «Золотой мяч»?

Источник: Reuters