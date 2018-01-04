Мхитарян уйдет к Спаллетти, «Сент-Этьен» нацелился на двух игроков из России

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«МАНЧЕСТЕР СИТИ» ГОТОВИТ ДВЕ БОМБЫ

Команда Гвардьолы уже сейчас выглядит настоящим монстром — ее отрыв от ближайшего преследователя в чемпионате Англии достиг 15 очков и увеличивается с каждым туром. Однако после зимнего трансферного окна «горожане» могут стать еще сильнее.

Первый приоритет клуба — усиление центра обороны. По слухам, Гвардьола намерен увести из «Барселоны» Самюэля Юмтити, пока каталонцы не успели подписать с защитником новый контракт с увеличенной суммой отступных. «Манчестер Сити» готов выложить за француза 60 миллионов евро.

Вторая цель «горожан» — Алексис Санчес. Летом у чилийца заканчивается контракт с «Арсеналом». По информации испанской газеты Marca между игроком и руководством «Манчестер Сити» существовала негласная договоренность о том, что в следующее трансферное окно он на правах свободного агента перейдет к «горожанам». Однако травма Габриэла Жезуса может ускорить процесс — Гвардьола намерен пригласить Санчеса в ближайшие недели.

МХИТАРЯН ВСЕ БЛИЖЕ К «ИНТЕРУ»

Эпопея Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед» близка к завершению. Как и предполагалось еще в декабре, армянский полузащитник скорее всего перейдет в «Интер». По информации итальянских СМИ во вторник Лучано Спаллетти встречался с руководством своего клуба и еще раз подтвердил, что готов обменять Жоау Мариу на Мхитаряна.

Такой обмен вполне вписывается и в планы Жозе Моуринью. Как сообщает Daily Mail, главный тренер «МЮ» намерен приобрести в зимнее трансферное окно двух крайних защитников и одного атакующего полузащитника.

КОНТЕ ПЕРЕХВАТИТ ИГРОКА У МОУРИНЬЮ?

Одним из кандидатов на усиление позиции крайнего защитника в «МЮ» может стать 26-летний футболист «Ювентуса» Алекс Сандру, правда в борьбе за этого игрока у «красных дьяволов» есть серьезнейший конкурент. «Челси» также намерен пригласить бразильца уже в это трансферное окно. По информации Daily Mirror синие вели переговоры по трансферу защитника еще летом и сейчас готовы повторить свое последнее предложение — 56 миллионов евро.

При этом за прошедшие месяцы изменилась позиция руководства «Ювентуса» — если в межсезонье они категорически не желали расставаться с бразильцем, то сейчас готовы отпустить его за хорошую компенсацию.

«ФЕНЕРБАХЧЕ»: ЖИРУ ВМЕСТО ВАН ПЕРСИ?

В Стамбуле готовят сразу два громких трансфера — один на вход, а второй — на выход. Голландский ветеран Робин ван Перси вот-вот разорвет контракт с «Фенербахче» и отправится в родной «Фейеноорд», где он начинал профессиональную карьеру. Одного экс-игрока «Арсенала», «желтые канарейки» хотят заменить другим «канониром». В Турцию может перебраться Оливье Жиру. Французский форвард недоволен своей нынешней ролью в лондонском клубе — после прихода Александра Ляказетта он потерял место в основе.

В настоящий момент Жиру травмирован — он повредил подколенное сухожилие в матче четвертьфинала Кубка Лиги против «Вест Хэма» и сможет выйти на поле не раньше конца января.

«СЕНТ-ЭТЬЕН» ПРИОБРЕТЕТ ПЕЙЧИНОВИЧА И М'ВИЛА?

По информации Le Progres, «Сент-Этьен» намерен приобрести сразу двух футболистов из российской премьер-лиги. Во-первых, Французы хотят усилить оборону с помощью игрока «Локомотива» Неманьи Пейчиновича. Спортивный директор «зеленых» Доминик Рошто подтвердил, что клуб близок к подписанию центрального защитника, но не стал называть имя футболиста. Альтернативой Пейчиновичу называют другого серба — Уроша Спаича, который выступает за «Андерлехт».