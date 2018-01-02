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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

18 статистических фактов 2017 года, о которых стоит знать

Оказывается, испанцы в «Челси» забили больше, чем испанцы в любом клубе Испании, а вратарь «Крыльев Советов» не пропускал почти 1500 минут.

Источник: AFP 2017

0 ударов в створ было нанесено в самом фантасмагоричном матче года — «Лацио» и «Ниццы». Это первый в истории матч Лиги Европы, когда вратарям — Томасу Стракоше и Йоану Кардиналю — вообще не пришлось отбивать чей-то удар. И при этом «Лацио» выиграл 1:0. Из-за автогола.

2 домашних «класико» подряд проиграл Зинедин Зидан. Оба за 2017 год — 2:3 весной, когда Лео Месси показывал всему «Сантьяго Бернабеу» свою футболку, и 0:3 в декабре. Зидан — первый тренер в истории «Реала», проигравший два домашних «класико» кряду. С сериями из двух редких достижений у Зидана порядок.

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5 матчей подряд со счётом 0:0 сыграл «Ростов» в марте-апреле — с «Тереком», «Крыльями», «Краснодаром», «Локомотивом» и ЦСКА. Стиль Курбана Бердыева. Прервать серию помог приезд в Ростов-на-Дону «Спартака», разгромленного 3:0.

7 явных голевых моментов за матч — лучший результат в календарном году в РФПЛ: ни одна команда не создавала так много. Удивительно, что результат был достигнут в дерби — «Спартак» по явным моментам разгромил ЦСКА в декабрьском матче со счётом 7−1.

11-метровые удары в свои ворота получили все команды пяти топ-чемпионатов за календарный год, кроме одной. Это «Барселона». Здесь должна быть шутка про Дениза Айтекина.

14 сейвов за матч с «Арсеналом» сделал вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. С момента статистических наблюдений в АПЛ достижение де Хеа — повторение рекорда Премьер-лиги: столько же за один матч отбивали только Тим Крул и Вито Манноне. Де Хеа спас «МЮ» и вытащил победу, а до кучи мог бы спасти «Титаник» и Джона Кеннеди.

17 пропущенных мячей и 0 забитых после семи туров — антирекордный старт в истории АПЛ, сделанный «Кристал Пэлас». Пока «стекольщики» заходили на своё «достижение», они убрали Франка де Бура, подвергли критике Кристиана Бентеке, несмотря на неплохую статистику — по xG ожидалось, что «КП» забьёт 7 мячей. Сейчас команда начинает добирать то, что было проиграно или не забито в августе-сентябре.

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21 гол за сезон-2017/18 забили испанские игроки «Челси» — Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Мората и Педро. Стандартная статистика для крепкого клуба Ла Лиги, но не для топ-клуба АПЛ, пусть даже с мини-сборной Испании в составе. В Ла Лиге ни за одну команду не забило столько испанцев, как за «Челси». «Реал Сосьедад» с 20 мячами — ближе всех к лондонцам.

33 удара без единого гола — результат самого мажущего игрока в Премьер-Лиге. Это Резиуан Мирзов, засветившийся в «Тереке» (4 удара) и «Тосно» (29). То чувство, когда готов без остановки долбить по воротам, расстраиваться, хвататься за голову и бить снова.

48 навесов в чужую штрафную сделал «Интер» за матч с «Сассуоло» — достижение из низших английских лиг, где запасные во время матчей едят пироги с мясом и выходят на замену с пивными животами.

Примитивность свойственна даже «Интеру» Спаллетти, особенно когда Иван Перишич теряет вдохновение и тупо навешивает. Антонио Кандреву, наоборот, озарило — в дни озарения он навешивает ещё больше и ещё глупее, чем обычно.

55 мячей за календарный год настрелял Гарри Кейн.

На пути к получению статуса главного нападающего современности (а Кейн уже заслужил статус, вряд ли стоит спорить) Кейн поверг сразу несколько рекордов. Побил рекорд количества голов за календарный год в АПЛ, Алана Ширера (он забивал 53). Сделал 6 хет-триков за календарный год — тоже лучший результат в истории Премьер-лиги. И обогнал Лео Месси по итогам года.

56 очков набрал «Наполи» в 20 выездных матчах Серии А, то есть из 60 возможных. В Рим «Наполи» приезжал как банда настоящих грабителей — забрал 12 очков из 12, а единственными, кто остановил неаполитанцев, были скромняги «Кьево» и «Сассуоло». Правда, на Лигу чемпионов неуязвимость Мертенса, Гамшика и Инсинье за пределами Неаполя не распространяется.

60% матчей Кубка конфедераций выиграла команда, лучше отрезавшая защитников соперника своими передачами вперёд (с лучшей Impect-статистикой). 93,3% матчей, или 14 из 15, такие команды не проиграли. Единственная сборная, сильнее соперника обострявшая и проигравшая — Россия. В матче с Мексикой.

73% удачных обводок за сезон-2017/18 набил Владимир Полуяхтов из «Анжи» — это лучший результат в Премьер-Лиге. Читатели ВГИКа, переодевайтесь в комментах и восхваляйте гения!

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102 гола в АПЛ за календарный год забил «Манчестер Сити». Это тоже лучший результат в истории чемпионата Англии: предыдущим клубом, ломавшим Премьер-лигу, был другой «Манчестер» — сэра Алекса Фергюсона в 2000-м (95). Хосеп Гвардиола развил «Сити», Де Брёйне, Агуэро, Габи Жезуса и разбил Премьер-лигу за полтора года.

811-й матч в последний день 2017-го провёл в Премьер-лиге Арсен Венгер. Теперь он — единоличный рекордсмен по количеству отработанных матчей в АПЛ в качестве тренера. Сэр Алекс Фергюсон набрал 810.

989 минут продержалась сухая серия вратаря «Ростова» Никиты Медведева — рекорд чемпионатов России. Достижение специалиста по сухарям тесно переплелось с «Локомотивом»: один из матчей, набивший сухие минуты, Медведев выдал в Черкизово, по факту побил рекорд Руслана Нигматуллина, который обиделся на вратаря «Ростова». А летом переехал в «Локо» бесплатно за 3 млн евро, чтобы проиграть конкуренцию Антону Коченкову.

1447 минут — сухая серия помощнее. И тоже из российской лиги. Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Конюхов сохранял ворота сухими почти полторы тысячи минут — 16 с небольшим матчей. Правда, серия Конюхова распространяется только на ФНЛ и была начата ещё в марте 2015-го. «Крылья» после череды сухих матчей вышли в Премьер-Лигу, Конюхов стал там резервным кипером, а этим летом, когда волжане вылетели, Евгений сыграл ещё три матча на ноль.

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