Спартак-чемпион, Ласицкене и Медведева громят всех. Чем запомнился 2017-й

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Бронза молодежки Валерия Брагина

Каждый Новый год мы встречаем под матчи самого драйвового хоккейного турнира современности. Молодежный чемпионат мира уже давно ассоциируется с невероятной радостью и гордостью, которую испытываешь, глядя, как наши парни через боль, потом и кровью раз за разом выгрызают победы у превосходящих в силе соперников.

2017-й начался с бронзового успеха команды Валерия Брагина. Очередной финал был очень близко, но в серии буллитов мы оказались чуть хуже американцев, которые потом выиграли золото. Та сборная была одной из самых «рабочих» за последние годы, звезд в ней не набиралось даже на одно звено. Впрочем, в ней был Кирилл Капризов, который к тому времени уже прилично жег в КХЛ, а выступлением за молодежку в итоге влюбил в себя всю страну.

В семи матчах он набрал 12 (9+3) очков и стал лучшим нападающим турнира. Вместе с ним в символическую сборную МЧМ вошел и вратарь Илья Самсонов, который на протяжении всего турнира вытаскивал сборную в тяжелейших моментах.

«Барселона» сотворила сумасшедший камбэк

«ПСЖ» провел идеальный матч на «Парк Де Пренс», упаковав в коробочку стиль «Барселоны» и вынеся его на помойку. Те издевательские 4:0 были намного циничнее и жестче тех, что сине-гранатовые когда-то получили от «Баварии». Тогда мюнхенцам для победы пришлось прибегнуть к читерству: они залили центр поля водой, лишив полузащитников «Барсы» возможности комбинировать в центре.

В Париже все было совсем по-другому. Унаи Эмери полностью деконструировал игровую философию Луиса Энрике, но так и не поверил в свой триумф. На «Камп Ноу» его команда вышла на негнущихся ногах и в панике начала пулять по аутам с первых минут. «Барселона» такое не прощает. Каталонцы быстро загрузили в ворота Траппа три штуки, но потом слегка притормозили.

А потом случился гол Кавани и в какой-то момент сами игроки «Барселоны» подумали, что все кончено. Но все перевернул Неймар. На 88-й минуте он забил со штрафного и сделал счет 4:1, спустя пару мгновений реализовал пенальти, а контрольным выстрелом отдал великолепную закидушку на гол Серджи Роберто — 6:1! Букмекеры в ту ночь рыдали, подсчитывая убытки.

Мегатрансфер Неймара

История про то, как психуют катарские шейхи. Владелец «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи был настолько поражен убойным перфомансом Неймара, который в одиночку списал его звездную команду в утиль, что летом провернул самый мощный трансфер в истории мирового футбола.

Он купил бразильца у «Барселоны» за 74 годовых зарплаты Тины Канделаки на «Матч ТВ» — то бишь за 222 миллиона евро. В этой истории прекрасно все — от ее начала на «Камп Ноу» до красивой суммы, которая отправилась на счета «Барселоны» одним траншем. В такие моменты понимаешь, что такое желание вписать свое имя в историю навсегда.

Криштиану Роналду выиграл для «Реала» Лигу чемпионов

И сделал это практически в одиночку. В мире не было человека, способного сдержать этого безумца в погоне за титулами. Криштиану понимал, что его «Реал» может выиграть вторую Лигу чемпионов подряд, сделав то, чего не удавалось никому и никогда. Он вцепился в эту возможность, как бойцовский пес в глотку врага.

В четвертьфинале он вогнал в ворота «Баварии» пять голов из шести командных. В полуфинале Рон поставил на колени «Атлетико» — три мяча из четырех, которые «Реал» забил на этой стадии. Логично, что и в финале своим голом он дал начало мощнейшей вечеринке у ворот Джанлуиджи Буффона. Криш в этот вечер забил два, «Реал» — четыре, Марио Манджукич — один, но зато какой!

Оливье Жиру забил гол десятилетия

2017-й был богат на сумасшедшие голы, но Оливье Жиру выдал что-то инопланетное. После этого все хейтеры монументального французского нападающего должны замолчать и наконец-то признать его величие. Так красиво вписать себя в историю не каждому дано.

«Спартак» стал чемпионом России

Красно-белые актуализировали популярнейший лозунг: «Спартак» — чемпион!. Да, на это им потребовалось 16 лет, полных боли, отчаяния и веры в Валерия Карпина, но идущий осилил-таки дорогу. Массимо Каррера зарядил красно-белых эмоциями и заставил поверить, что даже с их неидеальным футболом можно стать лучшими.

2017-й перевернул многое, а также закрыл сайт «Спартак без титулов», который радовал болельщиков «Зенита» и ЦСКА на протяжении огромного количества времени.

Мы же, глядя на то, как рушились ворота в Перми и Туле, как утаптывался газон «Открытие Арены» сорокатысячной толпой, видели, как на самом деле выглядят самые счастливые люди на планете.

Мэйвейзер vs Макгрегор

Эти парни умеют делать деньги из ничего. Логично, что их бой стал самым коммерчески успешным за всю историю единоборств. Один только гонорар Флойда составил 100 миллионов долларов. Проигравший Магрегор получил 35. В накладе никто не остался.

Бой получился сомнительного качества, но никого в зале это не смутило. Толпа бесновалась, в конторы заносились миллионы, телерейтинги зашкаливали, а мы встали в семь утра, чтобы за этим посмотреть. И теперь вряд ли когда-нибудь сможем это забыть. Кажется, в будущем мы увидим еще не один такой бой.

Мария Ласицкене и Евгения Медведева разучились проигрывать

В то время, когда российский спорт кромсал на части Григорий Родченков, две хрупкие девушки не позволили его полностью уничтожить. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла все старты (а их было 17), в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в качестве нейтральной спортсменки. 13 из 14 лучших результатов сезона принадлежат именно ей.

Ласицкене уже двукратная чемпионка мира, как и фигуристка Евгения Медведева, которая не проиграла ни одного старта за последние два года. Остановить ее смог только стрессовый перелом стопы, но и это ненадолго. Глядя на ее прокат в Хельсинки в апреле 2017-го, внутри все сжималось от осознания того, насколько это мощная спортсменка и счастья, что она представляет нашу страну.

Алексей Швед заставил вновь поверить в наш баскетбол

До прихода Андрея Кириленко на пост главы РФБ термин «российский баскетбол» вызывал только горькую усмешку. Буквально за несколько лет бригада странных управленцев помножила его на ноль. Сборная России превратилась в посмешище и начала проигрывать финнам, но 2017-й все перевернул.

Сергей Базаревич привез в Турцию тот же состав, от игры которого еще недавно хотелось плакать, лишь за одним исключением. В этот раз в команде был Алексей Швед, который на своих плечах буквально втащил сборную в полуфинал, попутно обыграв мощных сербов, хорватов и греков.

Мы вспомнили, что в России есть баскетбол и бронза Олимпиады не была случайностью. За сборную хотелось болеть, потому что все парни играли искренне и с душой. Там не было скандалов и гнили. Была лишь игра и крышесносящие героические трешки Шведа, которого не мог остановить и сам дьявол.

Россия провела крутой Кубок Конфедераций

Это свершилось — стадион на Крестовском острове все-таки открыли и на нем даже сыграли в футбол! А ведь сколько мемов было создано за те десять лет, что он возводился. Теперь о том, сколько денег было потрачено на «стройку века» вспоминают все реже, а о том, что на него хотят ходить болельщики, говорят все чаще.

Стоило в России появиться стадиону с крышей, как тут же выяснилось, что у нас любят футбол. В Питере на «Санкт-Петербург арену» в больших количествах люди шли не только на матчи Кубка Конфедераций, но и на «Зенит».

А КК получился отменным. Была и посещаемость, и атмосфера футбольного праздника, о которой так часто говорят, и очень качественный футбол. Этот турнир дал понять, что мы умеем проводить большие мероприятия. А чемпионат мира будет еще круче!

Сергей Устюгов поставил мир лыж на колени

Впервые в истории в России появился настолько сильный лыжник, который без допинга и прочей дряни может обыграть кого угодно. Сергей Устюгов редко говорит и предпочитает все доказывать на дистанции.

В конце концов за него все говорят цифры. 2017-й открылся его разрывной победой на «Тур де Ски», в рамках которого он выиграл пять стартов из шести. Думается, никто не удивится, когда узнает, что это рекорд, который будет побит не скоро.

Но это не была разовая акция. В конце февраля Устюгов приехал в Лахти и выиграл пять медалей чемпионата мира, две из которых — золотые.

Три золота на чемпионате мира по водными видам спорта в один день

Этот день мы не забудем никогда, потому что сборная России по плаванию еще не добивалась таких разрывающих успехов. 28 июля 2017-го друг за другом Евгений Рылов, Юлия Ефимова и Антон Чупков взяли золотые медали. Вся страна в тот момент поняла смысл выражения «звезды сошлись». Теперь у нас восемь чемпионов мира в личных видах: Александр Попов, Денис Панкратов, Владимир Сельков, Роман Слуднов, Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков.

Россия выиграла чемпионат Европы по волейболу

В волейболе Россию считают фаворитом любого турнира. Но это скорее по инерции. После Олимпиады-2012 вместо волейбольного бума мы получили стагнацию. Ситуацию в один момент не смог изменить даже Владимир Алекно, который пришел спасать сборную перед Играми в Рио.

Но он сделал главное — заложил мощный фундамент на будущее. При нем сыграли все молодые звезды российского волейбола, которые родились в период с 1993 по 1996 годы.

Потом сборную принял Сергей Шляпников — главный специалист по работе с молодежью во всем мировом волейболе. Его критиковали за стиль работы, принимаемые по ходу игр решения и поражения в Мировой лиге, но он упрямо шел вперед и таранил стену непонимания.