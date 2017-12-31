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16:47 (мск), источник: ТАСС

ФИФА свяжется с Родченковым после перепроверки допинг-проб в январе

ТАСС, 31 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) намерена связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым в январе после завершения процесса перепроверки допинг-проб. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя ФИФА.

В ФИФА утверждают, что пытались связаться с Родченковым через WADA еще в ноябре, но не получили ответа. «Процесс перепроверки допинг-проб продолжается и ФИФА свяжется с Родченковым после его завершения в середине января», — сказали в организации.

Ранее адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что ФИФА не предпринимает попытки связаться с Родченковым, несмотря на то, что у него есть информация о российских футболистах, которые участвовали в институциональной системе поддержки употребления допинга.

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) в июне 2017 года опубликовало материал, в котором утверждается, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Данные сведения якобы поступили от главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, который занимался расследованием допинг- случаев в российском спорте. ФИФА сообщила, что расследования продолжаются, однако на текущий момент никто из российских игроков не обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

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