ФИФА свяжется с Родченковым после перепроверки допинг-проб в январе

В ФИФА утверждают, что пытались связаться с Родченковым через WADA еще в ноябре, но не получили ответа. «Процесс перепроверки допинг-проб продолжается и ФИФА свяжется с Родченковым после его завершения в середине января», — сказали в организации.

Ранее адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что ФИФА не предпринимает попытки связаться с Родченковым, несмотря на то, что у него есть информация о российских футболистах, которые участвовали в институциональной системе поддержки употребления допинга.